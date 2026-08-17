Китайски авто гиганти пращат хуманоидни роботи да продават коли

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Китайски автомобилни гиганти като BYD, Chery, GAC и Xpeng извеждат своите хуманоидни роботи извън пределите на производствените фабрики и ги внедряват директно в шоурумовете.

Най-новият робот се казва Xiao Di и според BYD Group той е предназначен да обслужва клиентите на марката в автосалоните, а не в заводите да сглобява коли.

В дългосрочен план всеки дилърски център би могъл да има два или дори три такива робота, които биха подпомагали човешкият персонал и биха били първата точка за контакт с посетителите, влизащи в шоурума.

Задачите на хуманоидния робот ще включват представяне на моделите на компанията и обяснение на тяхното оборудване и системи за подпомагане на водача.

Xiao Di може да обслужва и чужденци, тъй като има способността автоматично да превежда в реално време между шест китайски диалекта и шест чужди езика.

Роботът има 360-градусова система за периметърно възприятие, триизмерно картографиране на околната среда, както и способността да разпознава лица, жестове, движения на устните и обекти.

Модата автомобилните компании да се занимават с производство на хуманоидни роботи бе подета от Tesla, която създаде Optimus, за да допринесе за производството и някои от ежедневните дейности на хората.

Освен това BMW вече тества успешно роботи в завода си в Спартанбърг (САЩ), а Mercedes-Benz използва Apollo за доставка на материали и повтарящи се задачи на своите производствени линии.

Chery вече разполага с Mornine M1 за посрещане и обслужване на клиенти в своите дилърства в Китай, докато SAIC-GM и GAC също инвестират в собствени хуманоидни роботизирани платформи.