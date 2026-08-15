Варна подготвя най-мащабната си инфраструктурна програма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въпреки кризата в местната власт общината продължава работа по проекти за над 100 млн. евро – от Аспаруховия мост и ключови булеварди до дигитализация, нови електробуси и модерна социална инфраструктура

Политическите сътресения през последните месеци поставиха Варна в центъра на националното внимание, но паралелно с тях градът продължава да се движи по своята дългосрочна програма за развитие.

Арестът на кмета Благомир Коцев разклати местната власт и създаде несигурност около управлението, но не спря подготовката и изпълнението на редица големи проекти, които могат да променят облика на морската столица през следващите години.

Десетки инвестиционни намерения вече са в различен етап – от подготовка и проектиране до реално започнали строителни дейности.

Общата стойност надхвърля 100 млн. евро,

като финансирането се предвижда да бъде осигурено чрез европейски програми, Националния план за възстановяване и устойчивост, собствен ресурс на общината и дългосрочни финансови инструменти.

Амбицията е промените да не останат само по улиците и сградите. Плановете включват модернизация на транспорта, дигитализация на администрацията, социална инфраструктура, образование, култура и по-добра връзка на града с морето.

Сред най-сериозните теми е бъдещето на Аспаруховия мост

– съоръжението, което свързва централната част на Варна с южните квартали и е ключово за транспортната система на града.

Макар мостът да е държавна собственост, общината активно търси решение за неговото обновяване. По инициатива на Общинския съвет вече работи съвместна група с представители на Агенция "Пътна инфраструктура", Областното пътно управление, общината и народни представители.

Идеята не се ограничава единствено до ремонта на съществуващото съоръжение. Обсъжда се и възможност за изграждане на алтернативна транспортна връзка, която в бъдеще да намали зависимостта на Варна от единствения основен пътен коридор през канала.

Градът планира да инвестира не само в бетон, асфалт и сгради.

Един от новите акценти е дигиталната трансформация на общината

В партньорство с ИКТ Клъстера - сдружение в областта на информационните и комуникационните технологии, се разработват решения с изкуствен интелект, които да улеснят административното обслужване, да ограничат бюрокрацията и да намалят възможностите за човешки грешки.

Предвижда се и внедряване на модерна географска информационна система, която да даде възможност на администрацията да разполага с по-пълна картина за градската инфраструктура и да планира по-ефективно бъдещите инвестиции.

Сред проектите с потенциал да променят туристическия и културния образ на Варна са реконструкцията на Летния театър и реставрацията на част от късноантичната крепостна стена на Одесос.

Идеята е да се подобри връзката между централната градска част и морето и да се създаде по-привлекателна градска среда както за варненци, така и за гостите на града. Предвижда се и закупуване на 8 нови електробуса, които да бъдат част от усилията за модернизиране на градския транспорт.

Мащабът на подготвяните проекти показва, че Варна е изправена пред един от най-големите си инвестиционни цикли от години с проекти, които са подготвени или вече се реализират. Това поставя пред общината и сериозна задача – не просто да осигури средствата, а да гарантира, че проектите ще бъдат реализирани качествено, в срок и с реален ефект за града.

На този фон Варна запазва максимално високия си кредитен рейтинг и остава сред трите български общини с най-добра финансова оценка, наред със София и Бургас. Това е важен актив в момент, когато градът се нуждае от значителни инвестиции.

Добрата финансова оценка създава по-добри възможности за привличане на външно финансиране

и за реализация на дългосрочни проекти. Пред Варна остава сложна комбинация от задачи – да запази темпото на инвестициите, да намери решения за проблемите в социалната и младежката инфраструктура и едновременно с това да премине през политическата нестабилност.

Но ако голяма част от започнатото бъде реализирано, следващите няколко години могат да се окажат период, в който градът не просто ремонтира старото, а изгражда нов модел на Варна – по-достъпна, по-дигитална, по-зелена и по-добре свързана с морето.