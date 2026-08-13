СЕМ към Иво Христов: Неприемливо е да противопоставяте БНТ и БНР

Съветът за електронни медии намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Това заявиха от СЕМ в своя позиция по повод интервюто на вицепремиера Иво Христов по Българската национална телевизия (БНТ) тази сутрин. По време на своето участие Христов, заяви: "Олигарсите" овладяват медиите и малко са местата, които устояват - като например БНТ. Той допълни, че това не може да се каже за Българското национално радио (БНР).

"Българското национално радио е на първо място по обществено доверие съгласно последния доклад на института Ройтерс и е информационният лидер в радиоефира. БНР се радва на огромна аудитория в своите дигитални канали, което означава, че е сред най-разпознаваемите и предпочитани източници на новини и актуална информация. Българското националното радио е представено на най-високо ниво в Европейският съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него", отбелязват от СЕМ и добавят, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост.

"Подобни са и обществените оценки за Българската национална телевизия, която също е сред водещите по обществено доверие", пишат още оттам.

От съвета за електронни медии припомнят, че Европейският акт за свободата на медиите изрично предвижда укрепване на независимостта на обществените медии, заради значимата роля, която имат за демократичното функциониране на обществото.