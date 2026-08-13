Обходният път на Кресна готов до края на 2027 г. (Обзор)

Прави го "Главболгарстрой", министър Иван Шишков доволен от напредъка, строителят работел добре

Очаквам изграждащият се обходен път на Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на трасето заедно със земеделския му колега Пламен Абровски. Трасето е част от магистрала “Струма”, работата започна на 27 ноември 2025 г., изпълнител е “Главболгарстрой”.

Отсечката е с дължина близо 4,2 км

С построяването на обходния път транзитният трафик ще се изнесе извън града и ще се повиши безопасността на движението.

Доволен съм от напредъка, строителството се движи, обектът е сложен, но фирмата работи активно и към момента няма пречки пред строителството, посочи Шишков. И допълни, че правителството е отчуждило допълнително около километър и половина от трасето. Ако това не било направено, можело да има забавяне на проекта за магистралата.

Шишков подчерта, че за отчуждаването на имоти, свързани с доизграждането на Струма през Кресненското дефиле, са предвидени около 230 млн. евро.

Самата магистрала щяла да бъде довършена с пари от бюджета

През 2027 г. се очаква да започне строителството на последния участък между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Според Шишков 2031 г. е реалистичен срок за завършване на трасето. И допълни, че се работи и по проект за платното в посока София – Кулата източно от Кресненското дефиле, за което също ще е необходима екооценка.

50% от работата по тунелите по трасето вече е свършена.

Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че последната пречка пред строителството на “Струма” през Кресненското дефиле е отстранена. Ставало въпрос за близо 80 декара, които са били включени като гори във фаза на старост след одобряването на подробния устройствен план за трасето. Сега те са извадени, а на тяхно място Абровски е включил друг терен от 100 декара. Той призови шофьорите да не изхвърлят цигари през прозорците на автомобилите, защото голяма част от пожарите възникват вследствие на човешка грешка.

