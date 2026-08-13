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Радев: Правителството е ангажирано с устойчивото развитие на енергетиката

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Министър-председателят Румен Радев на среща с представители на ръководствата на национално представителните синдикални организации на КНСБ и КТ „Подкрепа" СНИМКА: МС

Българското правителство е ангажирано с устойчивото развитие на енергетиката, със защитата на хората в сектора и със съхраняването на топлоелектрическите централи и въгледобива като суверенна базова мощност. За целта правителството е в постоянен диалог с Европейската комисия по отношение на договорените през годините реформи в сектора, както и за мащаба и скоростта, с които се извършва зеленият преход.

Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на ръководствата на национално представителните синдикални организации на КНСБ и КТ „Подкрепа", която се състоя в Министерския съвет.

В срещата участваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на енергетиката Ива Петрова, съобщиха от пресцентъра на МС. 

Представителите на синдикатите изразиха притеснения във връзка с предприетите през последните години реформи, свързани с преструктуриране на въглищната енергетика и на предприятия и произтичащото от това освобождаване на работници. 

Министър-председателят Румен Радев на среща с представители на ръководствата на национално представителните синдикални организации на КНСБ и КТ „Подкрепа" СНИМКА: МС
Министър-председателят Румен Радев на среща с представители на ръководствата на национално представителните синдикални организации на КНСБ и КТ „Подкрепа" СНИМКА: МС

 Радев подчерта решимостта на българското правителство да работи за устойчиво и равномерно развитие на българските региони и открои предприетите от правителството действия за съхраняване на заетостта в Стара Загора и региона.

Премиерът отбеляза, че договорената отсрочка за закриване на ТЕЦ-овете в Маришкия басейн до 2038 г. не решава проблема с тяхната икономическа рентабилност през този период, предвид европейските климатични цели и високите цени на емисионните квоти. По тази причина българското правителство, заедно с други държави членки на ЕС, работи за преосмисляне на Схемата за търговия с емисии, както и за признаване на значимостта на въглищната енергетика като суверенна базова мощност, особено в условията на днешната енергийна криза.

По време на срещата бяха обсъдени също така подходи за социалната закрила на работниците и съхраняване на заетостта в Маришкия басейн чрез рекултивация, трансформация на производствата и създаването на условия за нови технологични мощности и придобиването на нови професии, наред с привличането на инвестиции в региона на Стара Загора.

Министър-председателят Румен Радев на среща с представители на ръководствата на национално представителните синдикални организации на КНСБ и КТ „Подкрепа" СНИМКА: МС
Министър-председателят Румен Радев на среща с представители на ръководствата на национално представителните синдикални организации на КНСБ и КТ „Подкрепа" СНИМКА: МС

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