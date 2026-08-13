Миньорите, водени от синдикалните лидери, дойдоха при Радев. Той: работим за съхраняването на тецовете и въгледобива

Работим за съхраняването на топлоелектрическите централи и въгледобива и за защитана на хората в сектора. Това каза на миньорите премиерът Румен Радев в Министерския съвет. Те, водени от синдикалните лидери на КНСБ и "Подкрепа", дойдоха на "Дондуков" 1 на среща с министър-председателя. В срещата участваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на енергетиката Ива Петрова.

Представителите на синдикалните организации са притеснени от предприетите през последните години реформи, свързани с преструктуриране на въглищната енергетика и на предприятия и произтичащото от това освобождаване на работници.

Радев заяви решимостта на българското правителство да работи за устойчиво и равномерно развитие на българските региони и открои предприетите от правителството действия за съхраняване на заетостта в Стара Загора и региона.

Той отбелязва, че договорената отсрочка за закриване на ТЕЦ-овете в Маришкия басейн до 2038 г. не решава проблема с тяхната икономическа рентабилност през този период, предвид европейските климатични цели и високите цени на емисионните квоти. По тази причина българското правителство, заедно с други държави членки на ЕС, работи за преосмисляне на Схемата за търговия с емисии, както и за признаване на значимостта на въглищната енергетика като суверенна базова мощност, особено в условията на днешната енергийна криза.

По време на срещата бяха обсъдени подходи за социалната закрила на работниците и съхраняване на заетостта в Маришкия басейн чрез рекултивация на вече използваните минни терени, трансформация на производствата и създаването на условия за нови технологични мощности и придобиването на нови професии, наред с привличането на инвестиции в региона на Стара Загора.

Правителството е в постоянен диалог с Европейската комисия по отношение на договорените през годините реформи в сектора, както и за мащаба и скоростта, с които се извършва зеленият преход, каза още премиерът.





