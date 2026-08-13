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Съкращения в НСИ: Намаляват работните места с 10%

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Председателя на НСИ Атанас Атанасов СНИМКА: НСИ

Има 10-процентово съкращение на работните места в Националния статистически институт (НСИ), което се прилага пропорционално както в централното управление, така и във всички териториални бюра. Това каза пред журналисти председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов.

По-рано днес той представи резултатите по проекта на НСИ "Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда на Националния статистически институт на Република България" по Плана за възстановяване и устойчивост, който започна в края на миналата година.

Имаме 10 процента съкращения и в централно управление, и във всяко едно териториално поделение. Пропорционално всяка една дирекция даде сходен принос, ако мога така да го нарека, коментира председателят на НСИ.

Той уточни, че повечето от съкращенията са за сметка на незаети щатни бройки. За съжаление имаме места, където и хора ще бъдат съкратени, допълни той, цитиран от БТА. 

По думите му съкращенията ще доведат до значително допълнително натоварване на оставащите служители.

Председателят на НСИ отбеляза, че от 1 август служителите по служебно правоотношение са започнали да плащат половината от осигуровките си, а догодина, както е по закон, ще плащат пълния им размер. Всички те са компенсирани с номинално увеличение на заплатите, така че нетната им заплата остава непроменена.

Председателя на НСИ Атанас Атанасов СНИМКА: НСИ

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