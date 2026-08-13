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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23385848 www.24chasa.bg

Горещото лято ще струва на Франция до 15 млрд. евро

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Туристи се пазят от слънцето с чадър във Франция.

Исторически горещото лято във Франция ще струва на страната между 10 и 15 милиарда евро — сума, равняваща се на до 0,5% от брутния й вътрешен продукт (БВП), според предварителна оценка, споделена от министъра на екологичния преход Моник Барбу.

Барбу заяви, че оценката е предварителна и трябва да бъде приемана „с голяма предпазливост", тъй като е изготвена чрез екстраполация на разходите, свързани с горещите вълни, които френският Национален статистически институт (Insee) е изчислявал през предходни години, информира "Политико". 

Тя добави, че сумата може да нарасне, тъй като температурите в много райони на Франция остават значително над сезонните норми. Към средата на юли 85% от територията на страната е била под предупреждения за суша.

Според Барбу най-големите очаквани щети са свързани с последните горски пожари и намаляването на селскостопанската продукция, като предупреди, че тези разходи ще продължат да се увеличават в бъдеще, ако правителствата не приложат политики за ограничаване на последиците от климатичните промени.

Туристи се пазят от слънцето с чадър във Франция.

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