Горещото лято ще струва на Франция до 15 млрд. евро

Исторически горещото лято във Франция ще струва на страната между 10 и 15 милиарда евро — сума, равняваща се на до 0,5% от брутния й вътрешен продукт (БВП), според предварителна оценка, споделена от министъра на екологичния преход Моник Барбу.

Барбу заяви, че оценката е предварителна и трябва да бъде приемана „с голяма предпазливост", тъй като е изготвена чрез екстраполация на разходите, свързани с горещите вълни, които френският Национален статистически институт (Insee) е изчислявал през предходни години, информира "Политико".

Тя добави, че сумата може да нарасне, тъй като температурите в много райони на Франция остават значително над сезонните норми. Към средата на юли 85% от територията на страната е била под предупреждения за суша.

Според Барбу най-големите очаквани щети са свързани с последните горски пожари и намаляването на селскостопанската продукция, като предупреди, че тези разходи ще продължат да се увеличават в бъдеще, ако правителствата не приложат политики за ограничаване на последиците от климатичните промени.