Тръмп обяви 100% мита върху вноса на дронове

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще наложи мита върху вноса на дронове и компоненти за тях, включително от някои ключови съюзници на Вашингтон. Администрацията му добави, че страната е твърде зависима от чуждестранни доставчици на дронове, предаде Ройтерс.

С указ, подписан от Тръмп, се налагат мита от 100% за дронове с определен размер или с определени възможности, които са “особено важни за целите на националната сигурност“, съобщи Белият дом, добавяйки, че мито от 25% ще бъде наложено на дронове с по-малки размери, пише БТА.

С 15% ще бъдат обложени безпилотните летателни апарати и компонентите за тях от ЕС, Япония, Лихтенщайн, Южна Корея, Швейцария и Тайван, а с митото за дронове от Великобритания ще бъде 10%, уточни Белият дом.

Тръмп направи митническата си политика основен стълб в чуждестранната си и търговската си политика, въпреки правни спънки и критики от някои анализатори.

В текста на указа, публикуван от Белия дом, Тръмп заяви, че министърът на търговията Хауърд Лътник е проучил последиците от вноса на безпилотни летателни системи и дронове.

“Министърът установи, че вносът от чуждестранни производители на безпилотни летателни системи е значителен и че САЩ са твърде зависими от чуждестранни доставчици на дронове и компоненти за тях“, каза Тръмп.

Лътник установи още, че дроновете и компонентите за дронове от някои чуждестранни производители “представляват риск за сигурността и безопасността”, а местната индустрия в САЩ не произвежда достатъчно, за да посрещне нуждите в областта на сигурността, отбеляза Тръмп.

Митата ще влязат в сила след 21 дни, заяви Белият дом.

За компонентите на дронове, които не са особено чувствителни, митата ще влязат в сила 180 дни след подписването, се посочва в съобщението.

За продуктите, за които Пентагонът е одобрил изключение от списъка на Федералната комисия по комуникациите с т.нар. „покрити“ продукти в рамките на 20 дни след подписването, митата също ще влязат в сила 180 дни след подписването, съобщи Белият дом.