Цените на петрола се повишиха след заплахата на САЩ за морска блокада на Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола се повишиха леко в азиатската търговия, след като САЩ заплашиха с безсрочна морска блокада на Иран. Новата ескалация засили опасенията за бъдещите доставки на суровината. Ръстът идва ден след като петролните котировки поевтиняха заради по-слабите очаквания за търсенето и рязкото увеличение на запасите от петрол в САЩ, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 1 цент до 87,08 долара за барел.

Котировките на американският лек суров петрол се също отчетоха минимално повишение - с 6 цента до 81,31 долара за барел.

Двата основни петролни сорта са на път да приключат седмицата с ръст от около 4 на сто, въпреки че вчера поевтиняха с над 2 на сто. Това частично заличи натрупаните печалби след шест поредни сесии на поскъпване при Брент и пет при американския сорт.

„Въпреки неблагоприятните данни за петролните запаси по-широката геополитическа обстановка възпрепятства по-рязък спад на цените“, посочи Сюзън Бел, старши вицепрезидент по петролните пазари в „Ристад Енерджи“ (Rystad Energy).

Вчера САЩ предупредиха, че могат да поддържат морската блокада на Иран за неопределено време и да засилят икономическия натиск върху Техеран, след като преговорите за прекратяване на огъня са в застой.

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви пред телевизия „Нюзмакс“ (Newsmax), че през следващата седмица се очакват допълнителни мерки, които по думите му ще доведат до безпрецедентна икономическа изолация на Иран.

Заплахата идва в момент, когато Иран ограничава трафика през Ормузкия проток, през който преди конфликта преминаваше около 20 на сто от световния петрол. Новоназначеният ръководител на иранските паравоенни сили „Басидж“ Хосейн Таеб заяви, че протокът е „под управлението и контрола на Ислямската република“, съобщи полуофициалната агенция „Фарс“.

Опасенията, че продължителен конфликт може да ограничи предлагането, се компенсират от по-слабите прогнози за търсенето на ОПЕК и Международната агенция за енергията, както и от най-голямото седмично увеличение на запасите от суров петрол в САЩ от повече от три години и половина.

„Резултатът е пазар, който остава подкрепен, но трудно успява да се повиши значително, докато тези противоположни сили продължават да действат“, коментира главният пазарен анализатор на „Кей Си Ем“ (KCM) Тим Уотърър.

Допълнително напрежение внесе и нападението срещу два кораба на държавната петролна компания на Обединените арабски емирства „Абу Даби Нешънъл Ойл Къмпани“ (Abu Dhabi National Oil Company – ADNOC), докато са преминавали през Ормузкия проток. Правителството на ОАЕ определи инцидента като иранска атака, допълва Ройтерс.