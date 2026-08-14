Японските борсови индекси се повишиха

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Фондовите пазари в Япония приключиха търговията с повишения, след като по-слабият от очакваното индекс на производствените цени в САЩ за юли допълнително ограничи опасенията от инфлация, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Индексът Nikkei 225 нарасна с 405,21 пункта, или 0,59 на сто, до 68 713,80 пункта. По-широкият Topix се повиши с 21,16 пункта, или 0,51 на сто, до 4197,20 пункта. Така индексът достигна нов рекорден връх за трети пореден ден.

На основния пазар най-силно поскъпнаха акциите на компании от секторите на морския транспорт, миннодобивната промишленост и информационните и комуникационните технологии.

Американският долар поевтиня до долната граница на диапазона от 159 йени, след като по-рано по време на търговията в Токио се задържаше около средата на същия диапазон.

Последните икономически показатели, сред които и данните за заетостта извън селскостопанския сектор на САЩ през юли, намалиха очакванията за повишаване на лихвените проценти от Управлението за федерален резерв (УФР). Това оказа подкрепа на акциите на японските компании.

Освен че достигна рекордно равнище за трета поредна сесия, Topix отбеляза и осми последователен ден на растеж. Нагласите на инвеститорите се подобриха и след публикуването на стабилни финансови резултати на японски компании.

В Сеул Kospi се повиши със 164,6 пункта, или 2,42 на сто, до 6977,94 пункта, съобщи Си Ен Би Си.

Австралийският S&P/ASX 200 се понижи със 73,2 пункта, или 0,8 на сто, до 9115,2 пункта. В Хонконг Hang Seng загуби 280,74 пункта, или 1,11 на сто, и достигна 25 115,77 пункта.

В континентален Китай CSI 300 нарасна с 1,93 пункта, или 0,04 на сто, до 4665,88 пункта. Shanghai Composite остана почти без промяна, като прибави 0,21 пункта, или 0,01 на сто, до 3927,18 пункта.

Разнопосочният край на азиатската борсова сесия последва снощните повишения на Уолстрийт. Основните американски индекси нараснаха, след като нови данни показаха отслабване на инфлацията. Понижението на цените на петрола също подкрепи акциите, предаде Асошиейтед прес.

Промишленият Dow Jones се повиши с 69,72 пункта, или 0,13 на сто, до 53 839,99 пункта. Широкообхватният S&P 500 прибави 50,49 пункта, или 0,65 на сто, до 7798,99 пункта, а технологичният Nasdaq нарасна с 214,537 пункта, или 0,81 на сто, до 26 803,025 пункта.

Настроенията на Уолстрийт се подобриха след данните, че цените на едро в САЩ през миналия месец са били с 4,7 на сто по-високи спрямо същия период година по-рано. Въпреки че повишението остава значително, то е под отчетените през юни 5,5 на сто и малко под прогнозите на икономистите.

Ако инфлацията продължи да се забавя, УФР може да се въздържи от повишаване на лихвените проценти. По-високите лихви ограничават инфлацията, но едновременно с това забавят икономиката и оскъпяват кредитирането.

Доходността по американските държавни облигации се понижи, което намали натиска върху акциите и останалите инвестиции. Доходността по десетгодишните облигации спадна до 4,65 на сто спрямо 4,68 на сто в края на търговията в сряда и 4,72 на сто в понеделник. Тя обаче остава значително над равнището от 3,97 на сто преди войната с Иран, довела до рязко поскъпване на петрола и бензина.

Цените на петрола също се понижиха и допълнително отслабиха опасенията от инфлация. Сортът Брент поевтиня с 2,1 на сто до 87,07 долара за барел.