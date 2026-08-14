Европейските борси започнаха търговията без съществени промени

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Основните индекси на европейските фондови пазари започнаха търговията без значителни изменения, но се насочват към умерен седмичен спад, предаде Ройтерс. Инвеститорите следят забуксувалите опити за прекратяване на войната между САЩ и Иран и очакват ключови данни за еврозоната, които да дадат по-ясна представа за състоянието на регионалната икономика.

Към 11:10 часа германският DAX се повиши с 0,73 на сто до 26 491 пункта.

Френският CAC 40 се понижи с 0,04 на сто до 8647 пункта, а британският FTSE 100 отстъпи с 0,25 на сто до 10 746,08 пункта. В Милано FTSE MIB загуби 0,15 на сто до 53 609 пункта.

Общоевропейският Stoxx 600 се понижи с близо 0,41 на сто до 658,74 пункта.

Подкрепа на индекса оказва силният сезон на корпоративните отчети. Очакванията за печалбите на водещите европейски компании през второто тримесечие се повишават за осма поредна седмица. Прогнозата е общата печалба на дружествата от Stoxx 600 да нарасне с 23,4 на сто, подкрепена от значителното увеличение в енергийния и добивния сектор.

Същевременно новото изостряне на геополитическото напрежение и по-високите цени на петрола ограничиха склонността на инвеститорите да поемат риск.

Петролните фючърси поскъпнаха с 1 на сто до 87,93 долара за барел, след като САЩ заплашиха Иран с безсрочна морска блокада. Това отново засили опасенията за прекъсвания в доставките на суров петрол.

Преговорите между Вашингтон и Техеран останаха без ясен резултат, а през последните дни двете страни изостриха реториката си.

Повечето европейски сектори започнаха деня с повишения. Медийните компании поведоха ръста с поскъпване на акциите от 1,15 на сто. Книжата на дружествата от сектора на туризма и развлеченията прибавиха 0,62 на сто, а тези на търговските компании – 0,53 на сто.

Акциите на компаниите от металодобивния и минния сектор се понижиха с 1,37 на сто, съобщи БТА.