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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23387681 www.24chasa.bg

Индонезия ще закрие над 750 публични предприятия до края на годината

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Прабово Субианто

Индонезийското правителство планира да закрие повече от 750 публични предприятия до края на тази година, заяви президентът Прабово Субианто, цитиран от Франс прес и БТА.

В реч пред парламента държавният глава посочи, че голям брой предприятия са непродуктивни и постоянно работят на загуба, но представят резултатите си като печалба. По думите му тези печалби са изфабрикувани.

След създаването през миналата година на индонезийския суверенен фонд за управление на държавните активи е било установено, че в страната има 1074 публични предприятия.

Прабово Субианто заяви, че първоначално смятал, че броят им е между 300 и 400. Според него част от предприятията действат, както намерят за добре, без да носят отговорност пред страната и държавата.

Досега са закрити 290 публични предприятия, а целта е до края на годината броят на останалите да бъде намален до не повече от 300.

Президентът съобщи още, че се обмисля създаването на специализиран съд, който да разследва дейността на предприятията, работещи на загуба.

Прабово Субианто

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