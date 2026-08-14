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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23387801 www.24chasa.bg

Данни на близо 700 000 френски данъкоплатци са откраднати при кибератака

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Хакери са заявили, че са успели да проникнат в компютрите на френската данъчна агенция. Снимка: Pixabay

Лични и професионални данни на френски данъкоплатци са били откраднати при кибератака, съобщи късно снощи Министерството на финансите на Франция, цитирано от Ройтерс и БТА. Предполага се, че са засегнати близо 700 000 души.

В сряда злонамерени лица са заявили, че са успели да проникнат в компютрите на френската данъчна агенция. Последвалото разследване е потвърдило кибератаката и изнасянето на данни на данъкоплатци.

Продължава допълнителна проверка, която трябва да установи каква точно информация е открадната и точния брой на засегнатите лица.

От министерството посочиха, че всеки засегнат потребител ще бъде информиран индивидуално за нанесените щети и за предпазните мерки, които ще бъдат предприети.

Хакери са заявили, че са успели да проникнат в компютрите на френската данъчна агенция. Снимка: Pixabay

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