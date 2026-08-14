НСИ: Безработните в България надхвърлиха 107 000

Безработните в България през второто тримесечие на 2026 г. са 107 100 души, съобщи Националният статистически институт (НСИ). От тях 65 200, или 60,9%, са мъже, а 41 900 (39,1%) са жени.

Коефициентът на безработица през периода достига 3,5%, като при мъжете е 4%, а при жените – 3%. За сравнение, през първото тримесечие на 2026 г. безработицата е била 3,2%, показва справка на НСИ.

От общия брой безработни през второто тримесечие 11,5% търсят работа за първи път. Продължително безработните – без работа от една година или повече – представляват 42% от всички безработни, а коефициентът на продължителна безработица е 1,5%.

Младежката безработица сред хората на възраст от 15 до 29 години е 8,1%. Спрямо същото тримесечие на 2025 г. тя се е увеличила с 0,1 процентни пункта.

Общият брой на заетите през второто тримесечие на 2026 г. е 2 917 900 души. Делът на заетите сред населението на възраст 15 и повече години е 53%.

Най-много заети има в сектора на услугите – 1 951 600 души, което представлява 66,9% от всички работещи. В индустрията са заети 816 200 души (28%), а в селското, горското и рибното стопанство – 150 000 души (5,1%).

Данните на НСИ показват още, че през първото тримесечие на 2026 г. заетите са били 2 916 500 души, като делът им сред населението на възраст 15 и повече години също е бил 53%. Тогава в сектора на услугите са работили 67,9% от заетите, в индустрията – 27,7%, а в селското, горското и рибното стопанство – 4,4%.