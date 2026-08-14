Американската "Нюзмакс" е фаворит за Нова тв, както "24 часа" прогнозира

Американската "Нюзмакс" води в надпреварата за закупуването на Нова, както "24 часа" прогнозира преди месец. На финала те ще се състезават с гръцката "Антена" и фондът "Интеграл". Очакват се оферти от тези трима кандидати, сделката ще е за над 400 млн. евро.

"Джемкорп" на Атанас Бостанджиев, който купи ФК "Левски", е отпаднал.

"Нюзмакс" - 4-ият по популярност кабелен новинарски канал в САЩ, който е достъпен в над 100 държави, има амбиция да влезе и у нас. Медията сама обяви в сайта си, че вече има споразумение за това, а новината съвпадна по време с очакванията за евентуална продажба на Нова тв.

Буквално 20 дни след като Румен Радев положи клетва като премиер - на 30 май, се срещна с журналиста Кристофър Ръди, който е създател и главен изпълнителен директор на "Нюзмакс". В родината си той е известен и като поддръжник и приятел на американския президент Доналд Тръмп. От българска страна официална информация за срещата, за която "24 часа" писа тогава, не бе дадена, но пък американската телевизия придружи информацията за нея в профила си в социалната мрежа Х (бившата "Туитър"), като публикува и снимка на Радев и Ръди със следния текст:

Главният изпълнителен директор на Newsmax Крис Ръди се среща с българския министър-председател Радев в офиса му в София днес. След това Ръди описва премиера така: Нов лидер за Европа: позитивен, силен, про-НАТО, проамерикански, про-Тръмп, произраелски.

Заради близките му връзки със семейството на Тръмп у нас се понесоха слухове, че зад покупката стои зетят на американския президент Джаред Къшнър. Говореше се също, че сделката ще бъде финансирана от "Нексо" на българските предприемачи Коста Кънчев и Антони Тренчев. От компанията обаче категорично отрекоха на имат интерес.

Сред създателите на Международния инвестиционен фонд "Интеграл", който остава в надпреварата за Нова, е българинът Стефан Цветков. Днес той е партньор там заедно с друг българин - Евтим Чесновски, а компанията оперира в хъбове в Лондон, Будапеща и Белград. Фондът подкрепя средни и малки фирми в Адриатика, Централна и Югоизточна Европа, които са в сферата на потребителските стоки, технологиите, медиите, телекомуникациите, здравеопазването, нишовите промишлени предприятия и бизнес услугите.

Третият кандидат - гръцката "Антена" вече беше собственик на Нова и през 2008 г. тогавашният ѝ собственик Минос Кирияку успя да я продаде за космическите 620 милиона евро .

Причината по информация на "24 часа" е, че основният акционер - английският инвестиционен фонд BC Parthers, се оттегля. Впрочем това е начинът на действие на всеки фонд, който инвестира в конкретен бизнес обикновено за 5-7 години. BC Parthers е собственик на телевизиите повече от 7 години.