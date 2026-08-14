В 5,20 ч сутринта тръгна първият нов влак на "Шкода", във втория се качиха Пеев и Пеканов

До 20 август пускат поетапно и останалите до 20 мотриси по линиите на кратки разстояния, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев

В 5,20 часа в петък първият нов влак на "Шкода" влезе в експлоатация и качи първите пътници от София до Благоевград. Няколко часа по-късно друга нова мотриса, кръстена на Средна гора, беше композирана на първия коловоз на Централна гара и в 12 часа започна своето пътуване към Костенец. В нея, заедно с пътниците, се качиха и министърът на транспорта Георги Пеев, дойде и вицепремиерът Атанас Пеканов, за да нагледа как са вложени парите по плана за възстановяване. В петък, 14 август, по редовни линии тръгнаха 8 влака на чешката компания.

Както се знае новите влакове са кръстени на планини, върхове и други природни забележителности, преди това на новите локомотиви на "Сименс" дадоха имена на ханове, царе и на видни българи.

Както "24 часа" е писал доставката на мотрисите, произведени от "Шкода", струва 326,7 млн. евро. Основният договор е за 20 влака за 261,4 млн. евро и се финансира по плана за възстановяване. Тези мотриси са в България и поетапно ще влизат в движение и в разписанието за кратки превози в рамките на една седмица, до 20 август.

Тъй като имаше опция за още пет допълнителни мотриси за 65,3 млн. евро, министерството ги възложи на чехите, като финансирането е от програмата "Транспортна свързаност".

12-те влака на "Алстом", които са в България, ще започнат да возят пътници на дълги разстояния в началото на септември, заяви министър Пеев. Така че към този период ще има 60 нови влака. Договорът с французите е за 35 влака, но по плана за възстановяване, който приключва на 31 август, те са 12.

„Ако горе-долу 280-300 вагона са необходими, за да обслужат добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка 60 е добро начало", каза той.

Вицепремиерът Пеканов напомни, че „над 400 милиона евро се инвестират в нов подвижен състав благодарение на Плана за възстановяване и устойчивост. Това е най-голямото обновление на железопътния състав от повече от две десетилетия. Правителството ще работи за намалявана на регионалните различия, за намаляване на неравенствата и именно мобилността и свързаността с удобен и качествен транспорт е ключово за това", отбеляза той.

Той заяви още, че за останалите, до 35 влака на френската компания "Алстом", ще се намери европейско финансиране.

Пеев каза пред медиите, че много хора искат спални вагони, които почти липсвали. Прави се анализ, на база на който ще се изработва програма за обновяване на подвижния състав през следващите години, който да се съобрази с нуждите на хората по направления и това е приоритет на правителството.

Отново ще се търсят начини да се осигури финансиране от ЕС за нови влакове. Пеев заяви, че работи прекрасно с вицепремиера Пеканов и ако трябвало двамата с него щели да ходят в Брюксел, докато това се случи. Министърът повтори, че се разбират с Пеканов, с изключение на футбола, защото са от различни отбори.

Как ще се опазят новите влакове да не бъдат ошарени със спрейове? В железницата казват, че един е бил изрисуван, но от "Шкода" го измили с препарат. новите влакове ще домуват на различни места в страната, не ги казват, по явни причини, но ще ги пазят полиция, жандармерия, частни охранители. Освен това камери ще ловят евентуалните нарушители.

Какви са новите електрички, които тръгват по българските релси?

Имат 333 седящи места и капацитет за поне още толкова правостоящи и Wi-Fi за пътниците. Те са с електрически контакти и USB портове за зареждане на телефони, лаптопи и др. Електронни информационни табла съобщават предстоящите спирки с информация на български и английски език. Имат видеонаблюдение и модерни системи за сигурност. Подът е нисък и улеснява качването с колички и за хора с ограничена подвижност. Две механични рампи за инвалидни колички на влак и специално оборудвана тоалетна. Места за велосипеди и детски колички.

Максимална скорост 160 км/ч.

Интересното е, че това са едноетажни мотриси, но са проектирани за сравнително голям пътникопоток — 333 седящи места.

Заедно с очакваните влакове на "Алстом" това е най-мащабната модернизация на влаковете от над 20 години насам, когато бяха доставени мотрисите "Дезиро" на "Сименс" и новите спални вагони, които произведе турска фирма.