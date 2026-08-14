„СпейсЕкс" върна Полша в европейската роуминг зона на „Старлинк"

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Американската компания „СпейсЕкс" (SpaceX) отново включи Полша в европейската роуминг зона на сателитната интернет услуга „Старлинк" (Starlink) след намеса на полското правителство, съобщи министърът на цифровизацията Кшищоф Гавковски, цитиран от ТАСС и БТА.

Гавковски написа в социалната мрежа „Екс" (X), че компанията е отговорила на отправеното от него запитване и няма да поставя полските потребители в по-неблагоприятно положение от клиентите си в останалите европейски държави.

Според министъра отговорът на „СпейсЕкс" е категоричен – Полша ще бъде част от вътрешноевропейската зона на покритие на „Старлинк Роум" (Starlink Roam) и спрямо полските клиенти няма да бъдат въвеждани нови ограничения.

Решението идва няколко дни след като компанията изключи страната от европейската зона за потребителите на роуминг услугата, която обхваща повече от 30 държави. „СпейсЕкс" не обяви публично причините за първоначалната промяна.

Случаят предизвика реакция на високо политическо равнище във Варшава заради ролята на Полша във финансирането на сателитните терминали, използвани от Украйна.

Полският външен министър Радослав Шикорски предупреди, че страната може да прекрати плащанията за предоставяните на Украйна терминали, ако не бъде върната в европейската роуминг зона.

Шикорски неведнъж е влизал в публични спорове с главния изпълнителен директор на „СпейсЕкс" Илон Мъск заради използването на системата във войната в Украйна. Полският министър е призовавал Мъск да гарантира запазването на услугата за Украйна, а впоследствие настоя и руски сили да бъдат лишени от достъп до мрежата.

„Старлинк" предоставя високоскоростен интернет чрез мрежа от спътници в ниска околоземна орбита. Услугата е от особено значение за Украйна след началото на руската инвазия, включително за поддържането на комуникациите при повреди и прекъсвания на наземната инфраструктура.

През миналата година Варшава обяви, че е отделила 77 милиона евро за закупуването на 24 560 терминала и плащането на месечните им абонаментни такси в Украйна. Средствата покриват и услугите за други 5150 терминала, предоставени от различни организации.