Пеканов инвестира в акции, включително и в "Райнметал", но губи от криптовалути

Акции в редица технологични, строителни и други компании притежава вицепремиерът по европейските фондове Атанас Пеканов. Той е придобил ценните книжа за близо 35,7 хил. евро. По сегашни котировки те вече са увеличили стойността си до приблизително 47–48 хил. евро.

Това става ясно от публикуваната му данъчна декларация.

Най-много акции Пеканов е инвестирал в платформата за управление на криптовалутата Ethereum. Има и във "Фейсбук", "Амазон", "Епъл", "Нетфликс", "Нвидиа", "Тесла", футболния отбор "Манчестър", американската платформа за финансови услуги с български собственик "Робинхуд". Както и в "Райнметал" - германския оръжеен концерн, който трябва да изгради у нас два завода съвместно с ВМЗ - Сопот. Инвестицията беше договорена от Румен Радев още по времето, когато беше президент, и започна да се изпълнява от правителството на Росен Желязков.

Отделно в криптовалути Пеканов е вложил 2655 евро - в биткойн, етериум и солана. Към този момент вицепремиерът е на лека загуба, тъй като са на стойност около 2620 евро.

В банката Пеканов държи 111 014 евро и 594 долара. Има апартамент в София 70 кв. м, придобит през 2009 г. за 76 хил. евро, но е декларирал чуждо недвижимо имущество с доста по-големи размери - 140 кв. м, в което вероятно живее под наем. Автомобилът му е "Хюндай" от 2024 г, купен за 20 696 евро.