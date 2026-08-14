Шефът на КЗК Росен Карадимов има да взима 1 млн. евро

180 270 евро е изкарал председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов през миналата година. По-голямата част от средствата обаче идват не от заплатата му в КЗК, която е 50 хил. евро за 7 месеца. 85 хил. евро са дошли от други трудови взаимоотношения. Той е юрист по професия.

190 000 евро държи в брой. 542 820 има в банка, но 187 652 от тях са на съпругата му. Отделно тя е изкарала още 88,2 хил. евро през миналата година от заплата.

Отделно Карадимов има да взима още 1 млн. евро заеми и хонорари. Но семейството дължи 179 469 евро - по лизинг и заем.

Карадимов е закупил апартамент за 60 890 евро през миналата година. Той е в София и е с площ от 37 кв. м. Не е декларирал автомобил.