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Гълъб Донев и съпругата му с 8 имота, сред тях и къща на морето

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Вицепремиерът Гълъб Донев Снимка: Велислав Николов

Гълъб Донев и съпругата му Нели Донева декларират общо осем недвижими имота. Донев е собственик на къща с двор в София, придобита през 1995 г. Парцелът е с площ 408 кв. м, а застроената площ на къщата е 98 кв. м. През същата година той е придобил и вила с място в село Понор. Донев притежава и половината от гараж с площ 20 кв. м в същото село, придобит през 2014 г.

На името на Нели Донева са записани половината от апартамент с дворно място в София, придобит през 1997 г. Дворът е с площ 556 кв. м, а жилището – 76 кв. м. Тя притежава изцяло и зъболекарски кабинет от 14 кв. м в столицата, също придобит през 1997 г. През 2015 г. Донева е придобила и половината от парцел в София с площ 765 кв. м. Двамата съпрузи притежават по една втора от офис в София с площ 98 кв. м. Имотът е придобит през 2020 г. за 51 129 евро. 

Най-новият имот е апартамент в Черноморец с площ 117 кв. м. Той е придобит от двамата през 2023 г. за 90 499 евро. Така общата посочена цена на офиса и апартамента в Черноморец е 141 628 евро. За останалите шест имота е записана цена на придобиване от 0 евро. Според по-стари публични описания част от тази собственост е придобита чрез дарения.

Освен недвижимостите Гълъб Донев и съпругата му декларират общо 195 000 евро налични пари и средства по банкови сметки. Задълженията им възлизат на 270 000 евро. Не са посочени автомобили, акции, облигации, инвестиционни фондове, криптовалути, фирмени дялове или вземания.

Вицепремиерът Гълъб Донев

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