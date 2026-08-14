Направиха му сефтето. Новият влак след първи курс возене в него - за нула време мръсотия

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Направиха му сефтето. Това коментират в група в социалните мрежи железничари състоянието на салона след първо пътуване на мотриса на "Шкода". Под креслата вече е мръсно, а на масичката се виждат следи от ръка.

Първите 8 нови влака днес започнаха за първи ден да возят пътници по редовни линии.

Е, нормално е, много изкараха 10 минути чисти, коментира ситуацията човек от групата.

Друг се включва: "Ами ще са мръсни - с такива пътници. Не сме дорасли за нови влакове. Изключително просто племе сме". Има и още по-груби сравнения, като с едни грухтящи същества, например. Дава се съвет по тази линия да се пускат конски вагони, или такива без отварящи се прозорци и без климатик.

За новите влакове днес се коментира, че има камери в тях. Дано се задействат.