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Илин Димитров: Предизвикателството пред Бургас ще бъде логистика, водим преговори с авиопревозвачи

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Илин Димитров СНИМКА: Архив

Предизвикателството за провеждането на Евровизия в Бургас ще бъде логистиката, обясни пред Нова тв министърът на туризма Илин Димитров.

"За Бургас предизвикателството ще бъде логистика. Водим преговори с авиопревозвачи", допълни той. По отношение на цените на нощувките, министърът обеща цените да бъдат добри и да няма спекула с тях.

"Най-хубавото в случая е широкият избор на хотели за настаняване", коментира той. Варна трябваше да спечели домакинството за Евровизия 2027. За мен беше изненада, че Бургас е победител, обясни министърът. И уточни, че не е участвал в избора на град домакин. От самото начало се надявах да е Варна, сподели министърът пред Нова тв.

На въпроса кой град е бил по-подготвен, министър Димитров заяви, че отговорът е комплексен. Ако гледаме легловата база, районът около Бургас има най-много такива възможности, които са разделени в различни ценови категории.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Илин Димитров СНИМКА: Архив

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