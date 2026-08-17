Разработват роботи за паркиране, местата се увеличават с 50%

Hyundai разработва роботи за паркиране. Освен че ще намалят броя на леките инциденти, корейците смятат, че по този начин ще увеличат капацитета на паркоместата с 20 до 50%.

Тези роботи са с малки размери и височина 11 см. Те се промъкват под колата, повдигат я от колелата и я преместват. Имат Lidar сензор и могат автоматично да паркират возила с тегло до 3,4 тона, а максималната скорост, която могат да развият, е 4,3 км/ч.

Шофьорът кара колата до съответното място, излиза от нея. След това роботите поемат контрола и я преместват до мястото за паркиране. Когато дойде време да се вземе колата, се отива до специален терминал, където роботите я педават на водача.

Тъй като вратите не е необходимо да се отварят, колите ще могат да се паркират много близо една до друга, което увеличава броя на наличните места за паркиране.

За да демонстрира ефективността и възможностите на системата, Hyundai ще проведе пилотна програма в жилищен комплекс в Сихунг, югозападно от Сеул. Той ще бъде оборудван с два комплекта роботи за паркиране, които ще управляват 53 места в подземен паркинг.

Данните, които Hyundai очаква да събере чрез тази програма, включват средно време на чакане, скорост на превозните средства и процент на използване на роботи. Същевременно компанията иска да намери начин да изчисли оптималния брой паркоместа за всяка сграда и колко робота ще са необходими за тях.