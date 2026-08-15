Турция сви вноса на петрол от руски пристанища заради украинските удари с дронове

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Турция e намалила вноса си на петрол през руски пристанища и се очаква да го ограничи още през август, след като украински нападения с дронове причиниха смущения за износа през черноморските терминали на Русия, съобщи „Търкиш минит“, като се позовава на данни от търговци и от Лондонската стокова борса, цитирани от Ройтерс.

През юли Турция е получила около 900 метрични тона петрол от руски пристанища при 1,2 млн. тона през юни. Намалението се дължи на спада на вноса през черноморските пристанища на Русия от 600 хиляди на 300 хиляди тона, пояснява БТА.

Данните включват както вноса на руски суров петрол, така и на петрол от Казахстан, изнасян за Турция през руски пристанища.

Украйна засили ударите си срещу руската черноморска енергийна инфраструктура през юли. Това доведе до едноседмично спиране на износа през терминала на „Каспийския тръбопроводен консорциум“ (CPC) и смущения в работата на пристанището в Новоросийск. Износът през терминала на CPC спадна с около 20 процента през юли.

Очаква се Турция да получи около 200 хиляди тона петрол през руските пристанища на Черно море през август.

Според търговци Турция се ориентира към други доставчици, за да компенсира смущенията в доставките, като през август се очакват необичайни доставки от Бразилия и от Гайана.

Удар с дрон край Новоросийск на 3 август засегна турски товарен кораб и рани сериозно трима членове на екипажа.