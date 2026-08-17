Фалит за германска компания, разработвала 10 г. коли със слънчеви панели

Базираната в Мюнхен компания Sono Motors обяви фалит, след като години наред работеше по разработването на електрически автомобил със слънчеви панели, интегрирани в каросерията.

Sono Motors е основана през 2016 г. с амбицията да произвежда достъпен компактен електрически автомобил, наречен Sion, който да има възможността да зарежда батерията си с помощта на слънчева енергия.

В екстериора бяха интегрирани слънчеви панели, които би трябвало да осигурят до 35 км безплатен пробег на ден. Първият прототип на Sion беше показан през 2017 г., а началото на производството, първоначално планирано за 2019 г. в бившия завод на Saab в Швеция, беше многократно отлагано поради липса на финансиране. Вследствие на това прогнозираната продажна цена на 5-вратия MPV-хечбек се е увеличила от първоначалните 16 000 евро на 25 500 евро.

Проектът за първи път се сблъсква със сериозни трудности през 2022 г., а 12 месеца по-късно Sion е поставен на "пауза", което води до загуба на над 300 работни места. Оттогава компанията с малко над 20 останали служители. След като не успява да намери инвеститор, Sono сега търси купувач, който поне да поеме слънчевата технология.

Последната конфигурация на вече бившия MPV Sono Sion включва батерия с капацитет 54 kWh, чието пълно зареждане е трябвало да осигури 305 км шофиране на WLTP цикъл, без да се брои "слънчевото" зареждане. Максималната мощност на зареждане е 75 kW. Електродвигател с мощност 120 kW (163 к.с.) задвижва предните колела.

Електрическият компактен MPV ускорява до 100 км/ч за 9 секунди, докато максималната скорост е ограничена до 140 км/ч.