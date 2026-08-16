Шефът на КЗП: За 1 г. при паркингите и тоалетните има двоен ръст на цените

Най-лошо впечатление ми направиха цените, които се налага от потребители да плащат за паркинги и тоалетните. Там имаше двойни увеличения. Най-основните ни санкции са по отношение на паркингите, защото там абсолютно самоцелно са си вдигнали цените.

Това каза по Нова тв председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев в отговор на въпрос къде са били най-фрапиращите нарушения за тази година при нарушенията за потребителите. Вече при етикетирането няма да се изписва старата цена в левове, а остава само в еврото.

Наблюдаваме пазара, правим текущи проверки, много масирани, точно с опасението, че отпадането на етикетирането на лева може да доведе до недобри търговски практики, каза още той. И обърна внимание, че измененията в Закона за защита на потребителите в частта с необоснованото покачване на цените дава много силен инструмент. Защото към момента глобите са от 10 хил. до 100 000 евро за всяко първо нарушение и то за всеки продукт. Тепърва започваме да подхождаме по този начин. Търговците да бъдат изключително внимателно в ценообразуването, защото ние сме безкомпромисни и ще налагаме такъв тип санкции, предупреди Колячев.

Той уточни, че не са налагани 100 000 евро санкция.

Високите санкции, които сме налагали, са били 20 хил. евро, 30 хил. евро за необосновано вдигане на цените. Но ставало дума за тежки сектори. Например ВиК оператор вдига цената на допълнителна услуга със 148%. И съответно не обосновава това увеличение, то не лежи на икономическа логика. Тогава наложихме 20 хил. евро санкция, каза още той.

По отношение на спекулата с цените на апартаменти в Бургас за изданието на Евровизия догодина той даде пример. Когато има ограничен брой места, например един стадион за 80 хил. души, а желаещи са 200 000, нормално е да има спекула и в някои моменти да се качат цените на билетите, обясни Колячев и определи това като изненадващо. Но изрази мнение, че до месец май догодина могат да се нанесат корекции. И те ще дойдат от самия бизнес, каза още той. Шефът на КЗП обясни, че ще се инициират проверки. Но е по-важно да инициираме разговор с Министерството на туризма и с добра комуникация с хотелите ще направим така, че туристите и гостите на града догодина да бъдат доволни от преживяването, което е и основна цел.

Работата на комисията не е пряко свързана с Евровизия, но ще осигурим по сериозно присъствие особено в Бургас и региона, за да сме сигурни, че се работи по правилата. Всичките сектори са приоритет - хотелите, категоризацията, начинът, по който се обслужват хората, условията в ресторантите и категоризацията там и т.н.

Хората, които живеят в Бургас, може би ще изпитат лек дискомфорт по време на самото събитие, но това ще премине по най-добрия начин и ние ще имаме с какво да се гордеем, каза още той.