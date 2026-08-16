Мая Манолова: Определянето на справедлива цена е първата реална мярка на държавата

Няма как да говорим за справедливи цени, когато Евростат обяви, че у нас млечните продукти са най-скъпи, а една и съща марка стока е по-висока в България от други държави. Същото е за лекарствата и услугите. Това заяви Мая Манолова, бивш омбудсман, пред Би Ти Ви.

Чувството за поскъпване на живота и обедняване е повсеместно. Кошницата с грижа се оказа празна, веригите се подиграха с гражданите и намеренията на правителството, смята Манолова.

Определянето на справедлива стойност на цените е първата реална мярка на държавата, която това правителство направи. Това не е таван, но е референтна стойност каква би следвало да е цената на определени стоки. При значителни отклонения ще има проверки и санкции, припомни Манолова.

По думите й за 1 година двете основни контролни институции у нас са направили 37 000 проверки и са написали 2700 акта на стойност около 3 милиона евро. Съседна Гърция само за септември миналата година написа две наказателни постановления на две вериги на обща стойност 2,5 млн. евро, каза Манолова. От тези 3 млн. колко ще влязат в хазната, не е ясно, защото те тепърва ще бъдат обжалвани. Това е провал на контролните органи, смята Мая Манолова.

С моя екип работим като граждански защитник, правим го абсолютно безплатно. Има пандемия от дела, които се водят срещу потребители за неплатени битови сметки. Канторите на ЧСИ-тата и районните съдилища са пълни. Това са нападения от колекторските фирми. Събират се суми, които отдавна са погасени по давност. Частните съдебни изпълнители си затварят очите. Злоупотребяват, като свръхобезпечават малки задължения, разказа Манолова. Даде пример със случай от Благоевград, където човек е дължал 2 стотинки към мобилен оператор с интернет телевизия, плюс 7 стотинки, като и двата дълга са били от 2014 г. С годините е нараснал до 1200 лева и частният съдебен изпълнител е запорирал сметки, автомобил и къща в центъра на Кюстендил.

Манолова призова хората да си прегледат изравнителните сметки за парно, защото срокът за обжалване изтича в края на август.