Акциите на американските компании за дронове скочиха след новите мита на Тръмп

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Акциите на американски компании, произвеждащи дронове, рязко поскъпнаха , след като президентът Доналд Тръмп обяви планове за въвеждане на мита върху вносните дронове и техните компоненти, съобщи Axios.

Експерти по национална сигурност отдавна предупреждават за зависимостта на САЩ от чуждестранни производители на дронове, особено от Китай. Според Белия дом новата тарифна програма има за цел да защити националната сигурност на САЩ и да укрепи американската отбранителна индустрия, като същевременно подкрепи и създаде работни места в страната.

Няколко компании от американския сектор за безпилотни системи отчетоха значителен ръст на борсата.

Unusual Machines — компания, подкрепена от Доналд Тръмп-младши, който през 2024 г. се присъедини към нейния консултативен съвет, поскъпна с около 24% в сутрешната търговия.

Red Cat Holdings, която се преориентира от производството на дронове за любители към военни безпилотни системи, отчете ръст от около 8%.

Акциите на Ondas, AeroVironment и Kratos Defense & Security Solutions се повишиха съответно с около 5%, 1,2% и 2,1%.

Планът на президента Тръмп предвижда различни ставки в зависимост от вида на дроновете и страната на произход.

За големи дронове с технологии, определяни като особено чувствителни от гледна точка на националната сигурност — включително системи за термовизия — се предвижда 100% мито.

За части за дронове и по-малки безпилотни летателни апарати, които не разполагат с определени чувствителни технологии, ставката ще бъде 25%.

За дронове и компоненти, внасяни от Европейския съюз и някои други ключови съюзници на САЩ, ще се прилага 15% мито, докато за продукцията от Великобритания ставката ще бъде 10%.

Стремежът към развитие на американското производство на дронове стана още по-належащ след началото на войната между Русия и Украйна. Конфликтът показа колко важна роля играят безпилотните системи в съвременните бойни действия.

В същото време американската индустрия може да не е готова да осигури на Пентагона необходимия брой и видове дронове при евентуален бъдещ конфликт.

Това предупреждение се съдържа в скорошен анализ на Центъра за сигурност и нововъзникващи технологии към университета „Джорджтаун", според който съществуват сериозни опасения относно способността на американските производители да отговорят на бъдещите нужди на Министерството на отбраната.

Новите мита са част от усилията на администрацията на Тръмп да насърчи производството на безпилотни системи в САЩ и да намали зависимостта на страната от чуждестранни вериги за доставки.