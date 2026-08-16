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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23397575 www.24chasa.bg

Румъния намали временно акциза върху дизела с 20 процента

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СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Румъния намали от днес акциза върху обикновеното дизелово гориво с 20 процента заради поскъпването на горивото на международните пазари и в страната, съобщи „Румъния инсайдър".

Намалението е с 561 леи (около 107 евро) на 1000 литра, като новият акциз е 2243 леи. Мярката ще е в сила до 31 август, посочи БТА.

Финансовият министър Александру Назаре определи решението като временна мярка за ограничаване на натиска върху домакинствата и бизнеса. Според новото законодателство размерът на намалението ще се преразглежда на всеки две седмици и може да варира между 5 и 25 процента.

Това е първата подобна намеса след приемането на закона.

СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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