Румъния намали временно акциза върху дизела с 20 процента

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Румъния намали от днес акциза върху обикновеното дизелово гориво с 20 процента заради поскъпването на горивото на международните пазари и в страната, съобщи „Румъния инсайдър".

Намалението е с 561 леи (около 107 евро) на 1000 литра, като новият акциз е 2243 леи. Мярката ще е в сила до 31 август, посочи БТА.

Финансовият министър Александру Назаре определи решението като временна мярка за ограничаване на натиска върху домакинствата и бизнеса. Според новото законодателство размерът на намалението ще се преразглежда на всеки две седмици и може да варира между 5 и 25 процента.

Това е първата подобна намеса след приемането на закона.