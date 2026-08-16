По-евтиният китайски ИИ сваля цените и засилва конкуренцията

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Китайските модели за изкуствен интелект с висока производителност и ниски разходи засилват ценовата конкуренция на световния пазар и принуждават американските технологични компании да понижават цените си, съобщи Франс прес.

Сред водещите китайски конкуренти е „ДийпСийк", чиито модели остават значително по-евтини от американските решения дори след неотдавнашно увеличение на цените. На пазара се утвърждават и модели на „Мууншот ЕйАй" и „Алибаба".

В отговор компании като „ОупънЕйАй" и „Антропик" намаляват цените на услугите си. Конкуренцията се засилва и от „ЕксЕйАй" на Илон Мъск и „Мета", които също предлагат по-евтини модели, посочи БТА.

Според анализатори ценовият натиск може да направи изкуствения интелект по-достъпен и да стимулира разработването на нови приложения. Компаниите все по-често плащат според реалното потребление, а развитието на ИИ агенти и локалните модели може допълнително да намали разходите.