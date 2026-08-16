ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №3: Войната на Путин срещу н...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23397886 www.24chasa.bg

По-евтиният китайски ИИ сваля цените и засилва конкуренцията

884
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Изкуствен интелект Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Китайските модели за изкуствен интелект с висока производителност и ниски разходи засилват ценовата конкуренция на световния пазар и принуждават американските технологични компании да понижават цените си, съобщи Франс прес.

Сред водещите китайски конкуренти е „ДийпСийк", чиито модели остават значително по-евтини от американските решения дори след неотдавнашно увеличение на цените. На пазара се утвърждават и модели на „Мууншот ЕйАй" и „Алибаба".

В отговор компании като „ОупънЕйАй" и „Антропик" намаляват цените на услугите си. Конкуренцията се засилва и от „ЕксЕйАй" на Илон Мъск и „Мета", които също предлагат по-евтини модели, посочи БТА.

Според анализатори ценовият натиск може да направи изкуствения интелект по-достъпен и да стимулира разработването на нови приложения. Компаниите все по-често плащат според реалното потребление, а развитието на ИИ агенти и локалните модели може допълнително да намали разходите.

Изкуствен интелект

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък