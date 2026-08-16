690 кг пшеница от декар ожънаха в Добричко

От засетите с пшеница в област Добрич общо 1 292 950 декара са прибрани 1 281 553 декара при среден добив от 690,4 килограма от декар. Жътвата е приключила в общините Каварна, Крушари, Тервел, Шабла и Генерал Тошево. Добивът е много добър в сранение с последните няколко години, има и полета, които „дадоха" от 750 до 1000 кг ог декар, коментират земеделци.

Приключи и кампанията по прибирането на лавандуловия цвят. Пожънати са всички 13 983 декара, засети с лавандула, при среден добив за областта от 535 килограма от декар. При рапицата са пожънати общо 192 200 декара за зърно и 520 декара за фураж. Средният добив за областта е 382,4 килограма от декар.

Според производителите, слънчогледът и царевицата са в добро състояние в региона и разжънването на места ще започне още след 20 август.

Собствениците на земя в градовете, „въоръжени" с информацията за добивите при пшеницата, извадиха по кафенета телефони, за да смятат каква евентуална рента могат да получат. Докато производителите се оплакват, че цената на културата пада и сделки почти няма. Има складове в региона, в които има непродадена миналогодишна пшеница, идва и новата, както и сметки от най-различни места, добавят земеделци.