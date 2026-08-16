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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23398069 www.24chasa.bg

Световно за хуманоидни роботи започва в Пекин

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Роботи вече се справят с изпълнението на кунг-фу. Снимката е илюстративна. Кадър: Ютуб/ Unitree Robotics

 Над  2000 робота от 666 отбора на 6 континента ще се състезават в различни дисциплини на Световните игри за хуманоидни роботи от 22 до 26 август, съобщи онлайн изданието „Чайна дейли", като цитира организаторите.

 Дълъг скок, вдигане на тежести, теглене на въже и тенис на маса, са новите дисциплини добавени тази година.  Тези спортове били сериозно предизвикателство за изкуствения интелект, координационните системи, физическата структура и ключовите компоненти на роботите, според Цзян Гуанчжъ - заместник изпълнителен директор на организационния комитет и директор на Пекинското общинско бюро за икономика и информационни технологии.

Всеки допълнителен сантиметър в скока или килограм в повече, вдигнат на терена, е резултат от неуморните усилия на инженерите за оптимизиране на дизайна, прецизната машинна обработка и строгите изпитания на ставните мотори и редукторите. „Именно чрез тези последователни подобрения върховите технически възможности на хуманоидните роботи продължават да достигат нови висоти", добави Гуанчжъ. Останалите дисциплини включват задачи в сферата на индустрията, логистика, както и услуги в хотелиерството и бита, допълва БТА.

Оценките са, че по време на полумаратона в Пекин през април и полумаратона за хуманоидни роботи, те са се представили по-добре от хората. Сега организаторите очакват още по-високи рекорди по време на игрите.

Роботи вече се справят с изпълнението на кунг-фу. Снимката е илюстративна. Кадър: Ютуб/ Unitree Robotics

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