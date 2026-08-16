НАП хвана над 250 нарушения във Варненско, оборотът на един комплекс скочи пет пъти след проверка

Над 250 нарушения са открили данъчните при повече от 1200 проверки във Варненска област от началото на летния сезон. Най-често търговците не издават касови бележки, съобщи БТА.

Инспекторите са засичали и разминавания между парите в касата и отчетеното на касовия апарат, а в осем случая търговците изобщо не са имали фискално устройство. Проверките ще продължат до края на август.

Особено показателен се оказал комплекс с водни атракциони, бар и ресторант. При първата проверка данъчните преброили над 200 клиенти, но отчетеният оборот бил едва около 400 евро. След като обектът бил поставен под наблюдение, декларираните приходи от входни такси скочили пет пъти, а тези от ресторанта – два пъти. За ден били отчетени 3000 евро от вход и 5000 евро от заведението.

Лятната кампания на НАП по Черноморието започна на 29 юни. Още през първите два дни бяха направени 150 проверки и установени 50 нарушения, основно за неиздадени касови бележки и разлики в касовите наличности.