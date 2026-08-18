Без опасни и неразградими химикали в опаковките, но цените скачат с 20%

Новият регламент ще засегне и шишенцата с шампоани в хотелите, сосове и найлонови торбички, спират да ги произвеждат от 2030-а

Между 10 и 20% може да поскъпнат опаковките заради новите европейски изисквания. Причината е влагането на рециклиран материал, което оскъпява себестойността, както и по-високите разходи за енергия и транспорт. Това обясни Цветанка Тодорова, председател на УС на Браншова асоциация “Полимери”.

А причината е, че от 12 август започна поетапното прилагане в целия ЕС на новия Регламент за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR). Той въвежда правила за целия жизнен цикъл на опаковките - от производството и използваните материали до рециклирането и повторната употреба.

Целта на Брюксел е да се намали количеството отпадъци,

да се увеличи рециклирането и да се ограничи използването на суровини.

Част от промените вече действат, други предстоят да влязат в сила до 2030 г. Една от незабавните мерки е ограничаването на PFAS (пер- и полифлуороалкилни вещества - бел. ред.), или т.нар. “вечни химикали” в опаковките, които са в контакт с храни. Това са устойчиви флуорни съединения, които се използват заради способността им да отблъскват мазнини и вода.

Сред опаковките, при които PFAS традиционно се използват, са кутиите за храна за вкъщи, за бързо хранене, торбичките за пуканки за микровълнова фурна, хартията за печене и кутиите за пица. От 12 август опаковки за храни, в които съдържанието на PFAS надхвърля определените ограничения, не могат да бъдат пускани на пазара в ЕС.

Тодорова обяснява, че праговете са три - 25 микрограма на килограм за отделно вещество, 250 микрограма за сбора от всички PFAS вещества и 50 милиграма общ флуор. Комисията засега само дава примерни категории рискови опаковки, без директно да ги забранява - първо трябва да бъдат тествани.

И тук идва първият сериозен проблем за българските фирми. У нас няма лаборатория, която да може да прави тези анализи. Компаниите изпращат продуктите за анализи в чужбина, което отнема време и струва повече пари - хиляди евро за анализ, казва Тодорова.

От 2028 г. трябва да започне да се прилага хармонизирана система за етикетиране на опаковките в ЕС, която ще улеснява разделното събиране и сортирането на отпадъците.

Най-тежката промяна идва през 2030 г.Тогава влизат ограничения за празното пространство в опаковките, забрани за редица пластмасови изделия за еднократна и многократна употреба. Очаква се да отпаднат определени пластмасови опаковки и в сектора на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга.

Сред тях са малките опаковки за подправки, сосове, захар и сметана за кафе, както и малките хотелски шишенца за шампоан, лосион и други продукти.

Ще бъдат ограничени и много тънките пластмасови торбички за

насипни храни Регламентът предвижда и други промени, включително изисквания към определени капсули за кафе и чай и етикетите на плодовете, които трябва да бъдат пригодени за компостиране съгласно бъдещите изисквания. От 2030 г. има задължение за влагането на рециклирана пластмаса в новите опаковки - мярката, която според Тодорова ще натежи най-много върху цената.

Засега потребителят реално не е усетил поскъпване от новите правила заради стари договори между доставчици и вериги. По-скоро цените на опаковките в момента се вдигат заради по-скъпите суровини и нестабилните пазари.

Тодорова посочва и още два проблема. Първият е да се отговори на изискванията на регламента, без цената на продукта да скочи дотолкова, че да загуби конкурентоспособност спрямо стока, внесена евтино от Китай. И вторият е нужните инвестиции в ново оборудване. Производствена линия за някои от продуктите, които трябва да бъдат пригодени към изискванията на регламента,

струва между 3 млн. и 5 млн. евро

Самата Европейска комисия признава, че новите правила водят до разходи за адаптация, но очаква в средносрочен план общите правила да намалят разходите за бизнеса и да улеснят търговията.

Вероятно определени опаковки ще бъдат заменени от други - по-лесно рециклируеми, с по-малък обем, от мономатериали или от биоразградими материали, или за многократна употреба, прогнозира Тодорова. Според нея бъдещето е в биополимери, които се компостират заедно с хранителните отпадъци - тенденция, която вече е тръгнала при хартията за опаковане на сирена.

Голяма част от изискванията тепърва ще бъдат конкретизирани чрез допълнителни

актове на ЕК Именно тогава предприятията ще получат повече яснота за детайлите - например за конкретните правила за етикетиране, маркировка, методите за изчисляване на рециклираното съдържание. Затова и първите опаковки, които потребителите ще виждат масово като резултат от новите правила, няма да се появят изведнъж.