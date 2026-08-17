Животът от заплата до заплата може да "убие" мозъка по-бързо

Продължителните финансови затруднения се свързват с по-слаба памет още на 53 години

Продължителният недостиг на пари е свързан с по-слаба памет още на 53-годишна възраст и с промени в мозъка, които могат да бъдат установени две десетилетия по-късно. Значение има обаче не отделният труден период, а натрупването на финансови проблеми през годините.

До този извод стигат изследователи от Университетския колеж в Лондон, които са проследили живота на 2759 британци. Резултатите са публикувани в научното списание Innovation in Aging.

Проучването не доказва, че тревогите за пари пряко причиняват увреждане на мозъка. То установява устойчива връзка, която остава видима и след отчитането на периода и степента на образование, умствените способности в детството и социалната среда, в която участниците са израснали.

Силната страна на изследването е неговата продължителност

Всички участници са родени през една и съща седмица на март 1946 г. и са част от най-дълго продължаващото във Великобритания наблюдение на хора от една възрастова група. Доходите, финансовите затруднения, паметта и други показатели са измервани многократно - от младостта до навлизането в 70-те години. Учените не са приели за хронична бедност всяко временно намаляване на доходите. Проверявано е какво е финансовото положение на участниците на 26, 43 и 53 години. За трайно нисък е определен доходът на хората, попаднали сред най-бедните 20% поне при две от трите измервания.

Отделно са задавани въпроси дали парите стигат, трудно ли се плащат сметките и налага ли се ограничаване на разходи. За постоянни финансови затруднения се говори, когато проблемът се появява поне два пъти при изследванията между 36- и 53-годишна възраст.

В тази група попадат около 12% от участниците. Други 16% са били с трайно ниски доходи. Двата показателя често се застъпват, но не са едно и също. Човек може да получава сравнително ниска заплата, без да изпитва постоянни затруднения, както и да има приличен доход, който не стига заради дългове, голямо домакинство или високи разходи.

На 53 години участниците преминават два вида тестове

При единия трябва за ограничено време да откриват определени букви сред множество други знаци. Така се измерва скоростта на обработване на информацията. При втория трябва да запомнят и възпроизведат списък от 15 думи, представен три пъти.

По-слабо и на двата теста се представят хората, които продължително са живели с ниски доходи или са имали затруднения с плащането на сметките. Най-ясна е разликата при вербалната памет. Установените ефекти не са огромни за отделния човек, но са последователни и могат да имат сериозно значение, когато засягат големи групи от населението.

Между 53- и 69-годишна възраст паметта на хората с дългогодишни финансови проблеми намалява по-бавно. На пръв поглед това може да изглежда като положителен резултат. Обяснението на учените е точно обратното. Тези участници са започнали проследяването от значително по-ниско равнище. Част от загубата на когнитивни способности вероятно вече е била настъпила до навършването на 53 години. Затова и възможното последващо понижение е по-малко.

Допълнителни данни дават мозъчните скенери на няколкостотин от участниците. При хората, които трайно са били сред домакинствата с най-ниски доходи, на възраст между 69 и 71 години, е

установен по-голям обем на мозъчните вентрикули

Това са кухини, изпълнени с течност, които обикновено се разширяват при намаляване на околната мозъчна тъкан.

По-силна е връзката при мъжете, при хората, израснали в неблагоприятна среда, и при тези, които са с увеличен риск от болестта на Алцхаймер. Разликата между мъже и жени обаче трябва да се тълкува внимателно. Става дума за поколение, родено през 1946 г., когато от мъжете много по-често се е очаквало да осигуряват основния доход на семейството.

Възможно е същият резултат да не бъде повторен при по-младите поколения

Британското проучване не е единственото, което открива връзка между финансовото положение и състоянието на паметта. През март 2026 г. учени от Колумбийския университет публикуваха резултати от изследване за период от десет години на доходите, възможността за плащане на сметките, усещането за финансова сигурност и резултатите от тестове за памет.

При хората, чието финансово положение се е влошило значително, спадът на паметта е бил равностоен на приблизително пет допълнителни месеца стареене всяка година. Интересно е, че подобряването на финансовото положение не е било последователно свързано с възстановяване на паметта. До сходни изводи стига американското изследване CARDIA, което за период от 20 години отчита колко пъти доходът на изследваната група хора е спадал с поне 25%. Тези с две или повече понижения се представят средно с 2,8% по-слабо на тест за скорост на обработване на информацията. Друг анализ показва, че продължителната работа срещу възнаграждение под две трети от средната почасова заплата в САЩ е свързана с една допълнителна година когнитивно стареене за всеки десет години.

Рязката загуба на натрупано имущество също има значение

Проучване, публикувано в JAMA Network Open, обхваща американци над 50 години. За финансов шок е приета загубата на поне 75% от нетното имущество в рамките на две години. След отчитане на възрастта, образованието, здравословното състояние и други различия рискът от деменция е бил с 27% по-висок при преживелите такъв срив.

Няма установен механизъм, чрез който финансовите затруднения да влияят на мозъка. Едно от обясненията е постоянното когнитивно натоварване. Когато човек всекидневно пресмята коя сметка може да отложи, как да плати кредита и какво да купи с останалите пари, част от вниманието му непрекъснато е заето. За останалите задачи – работа, запомняне, планиране и вземане на решения – остават по-малко умствени ресурси.

Тази теза е подкрепена от експеримент, публикуван в Science. При поставянето на сложен финансов проблем хората с ниски доходи се представят по-слабо на последващи когнитивни тестове, докато при заможните участници подобна промяна няма.

Особено важни са резултатите за България, където икономическата несигурност остава най-висока в ЕС. 45,6% от българите обявяват, че домакинството им не може със собствени средства да посрещне неочакван, но необходим разход. Това е най-високият дял в ЕС при средно 30%, показват данните на Евростат. След България са Латвия с 45,3% и Гърция с 43,9%.

С просрочени плащания по жилище, комунални сметки или покупки на изплащане са били 18,7% от населението у нас. По-висок дял има единствено Гърция.

Научните резултати не означават, че една неплатена сметка или временна загуба на доход непременно ще доведе до деменция. Предупредителният знак е продължителността. Не е доказано и че отпускането на финансова помощ може да възстанови вече изгубени способности. Натрупаните данни обаче променят начина, по който трябва да се гледа на социалната политика.