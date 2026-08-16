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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23398592 www.24chasa.bg

АЕЦ „Козлодуй" с допълнителни мерки заради безпрецедентно ниския Дунав

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АЕЦ “Козлодуй”

Допълнителни мерки са предприети в АЕЦ „Козлодуй" заради безпрецедентно ниското ниво на Дунав. Двата блока на централата продължават да работят по график.

Екипите следят денонощно нивото на реката и работата на бреговите помпени станции, които осигуряват необходимата вода за охлаждането. Почистват се и каналите, по които водата от Дунав достига до централата. Ведомственият щаб в Министерството на енергетиката подпомага работата на екипите на АЕЦ „Козлодуй" и е в постоянна комуникация както с институциите у нас, така и с европейските министри на енергетиката.

Нивото на реката това лято достигна исторически ниски стойности. Според ядрени експерти при нов сериозен спад първо може да се наложи намаляване на мощността на АЕЦ, а при достигане на следващ критичен праг - и спиране на блоковете.

Към този момент обаче това не се налага, става ясно от съобщението на министерството. 

Маловодието вече създаде проблеми на други атомни централи по Дунав. В Румъния се стигна до спиране на работещ реактор на АЕЦ „Черна вода", докато в България засега няма ограничение на производството в „Козлодуй".

АЕЦ “Козлодуй”

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