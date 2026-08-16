Хормонът на стреса помага на мозъка да се възстановява след увреждане

Хормон, свързан със стреса, има неочаквана роля - може да помага на мозъка да се възстановява след увреждане. До този извод стигнаха учени от Института „Макс Планк" по психиатрия, съобщи БТА. Изследването е публикувано в Cell Reports.

При опити с мишки учените установили, че около увредената мозъчна тъкан се натрупват клетки, които участват в образуването на миелин - защитната обвивка около нервните влакна. Около една трета от тях започват да отделят кортикотропин-освобождаващ хормон (CRH), известен най-вече с ролята си в реакцията на организма към стрес.

Производството му започва само часове след увреждането и продължава около три дни. Според учените този кратък период подсказва, че CRH участва именно в ранната фаза на възстановяването и подпомага узряването на клетките, които възстановяват миелина.

Откритието може да даде нови насоки и за изследването на заболявания, при които миелинът е увреден, както и за връзката между стреса и някои психични разстройства. Засега резултатите са от експерименти с животни и предстои да се установи дали същият механизъм действа и при хората.