Далечни прародители на бозайниците също са раждали живи малки

Фосил на 236 милиона години подсказва, че далечните роднини на бозайниците може да са раждали живи малки много по-рано, отколкото учените смятаха досега, съобщи БТА. Откритието може да измести появата на живораждането с около 95 млн. години.

Фосилът принадлежи на дребен цинодонт, живял редом с ранните динозаври. При изследването учените открили следи от ембрионална тъкан в тялото на възрастен екземпляр, както и особености в растежа на костите, които насочват към раждане на живи малки.

Цинодонтите са групата, от която по-късно произлизат бозайниците. Досега се приемаше, че техните ранни представители са снасяли яйца, подобно на днешните птицечовки и ехидни.

Откритието обаче не означава непременно, че всички предшественици на бозайниците са започнали да раждат по това време. Възможно е *Chiniquodon* да е развил живораждането независимо – въпрос, на който учените ще търсят отговор с нови фосили.