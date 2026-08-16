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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23399824 www.24chasa.bg

Далечни прародители на бозайниците също са раждали живи малки

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Kай-ранният известен предшественик на съвременните бозайници Снивка: Екс/ @HoudzGeorge

Фосил на 236 милиона години подсказва, че далечните роднини на бозайниците може да са раждали живи малки много по-рано, отколкото учените смятаха досега, съобщи БТА. Откритието може да измести появата на живораждането с около 95 млн. години.

Фосилът принадлежи на дребен цинодонт, живял  редом с ранните динозаври. При изследването учените открили следи от ембрионална тъкан в тялото на възрастен екземпляр, както и особености в растежа на костите, които насочват към раждане на живи малки.

Цинодонтите са групата, от която по-късно произлизат бозайниците. Досега се приемаше, че техните ранни представители са снасяли яйца, подобно на днешните птицечовки и ехидни.

Откритието обаче не означава непременно, че всички предшественици на бозайниците са започнали да раждат по това време. Възможно е *Chiniquodon* да е развил живораждането независимо – въпрос, на който учените ще търсят отговор с нови фосили.

Kай-ранният известен предшественик на съвременните бозайници Снивка: Екс/ @HoudzGeorge

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