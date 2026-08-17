Бивш шеф на АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности": Нямаме нищо общо с купуването на земя за 1600 евро на квадрат

Дружеството АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" не е участвало в оценки на земя, а е поискало нашият собственик - АЕЦ "Козлодуй", да ни прехвърли тези земи. Това заяви Петьо Иванов, бивш шеф на АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" по Нова тв. Думите му бяха по повод казаното преди седмица от министъра не енергетиката Ива Петрова, че е имало сделка за ливада на стойност за 1600 евро на квадрат.

"Външни оценители са оценили тази земя за 1600 евро на квадрат. "Нови мощности" не е участвало в преговори. Ние сме купили преди това 80 декара на цени много по-ниски от тази оценка", каза още Иванов.

По думите му частният собственик е поискал 1600 евро на квадрат, АЕЦ е назначил външен оценител. При "Нови мощности" проблем няма, добави той. Бившият шеф на дружеството на няколко пъти повтори, че имали нужда от земята, за да започнат строителство и за това поискали от собственика АЕЦ "Козлодуй" да я осигури.