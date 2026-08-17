Общо 33 български компании продават продукцията си в 28 европейски държави, като Германия и Словакия са сред най-динамично растящите пазари

През първите шест месеца на 2026 г. износът на български стоки чрез мрежата на Lidl в Европа надхвърли 36,9 млн. евро. Това представлява ръст от близо 19% (18,86%) спрямо същия период на 2025 г., като продуктите от 33 български компании са достигнали до рафтовете на Lidl в 28 европейски държави.

„За един производител излизането на международен пазар е много повече от възможност да продаде продукта си в друга държава – то е възможност да изгради устойчив бизнес, да развие производството си и да се конкурира на едно от най-високите нива. Именно тук е ролята на Lidl – да бъде партньор на българските компании не само в намирането на пазар, но и в подготовката им за работа в международна среда. Виждаме все повече производители, които имат амбицията да растат и да инвестират в развитието си, а това е добра основа българските продукти да заемат все по-силно място на европейския пазар“, коментира Драгомир Илиев, управител „Стоково снабдяване“ в Лидл България.

Германия и Словакия водещи в европейската експанзия

Традиционно най-големи пазари по обем за българската продукция остават съседните Румъния (8,39 млн. евро) и Гърция (7,14 млн. евро).

Най-съществен ръст през 2026 г. се отчита на пазарите в Централна и Западна Европа:

Германия затвърждава позицията си на ключов партньор с ръст от 48,5% (спрямо същия период на 2025 г.) и износ на стойност 6,76 млн. евро.

Словакия бележи най-висок темп на растеж – износът за страната нараства с над 313%, достигайки 3,72 млн. евро.

Франция (+159,7%), Великобритания (+135,1%), Нидерландия (+178,2%) и Дания (+136,8%) също отчитат трицифрени ръстове.

От традиционни продукти до био и здравословни предложения: Какво купуват европейците?

Данните за реализираната продукция показват устойчив интерес както към традиционни български продукти, така и към нишови, био и здравословни предложения:

Хляб и печива: Традиционните печива и земели („Симид Агро“ ЕООД) се радват на устойчиво търсене в Централна Европа. Българският хляб е предпочитан избор за клиентите на Lidl в държави като Словения, Кипър, Гърция, Словакия, Хърватска, Литва, Латвия и Сърбия.

Традиционните печива и земели („Симид Агро“ ЕООД) се радват на устойчиво търсене в Централна Европа. Българският хляб е предпочитан избор за клиентите на Lidl в държави като Словения, Кипър, Гърция, Словакия, Хърватска, Литва, Латвия и Сърбия. Здравословни и био снаксове: Оризовите чипсове и кексчета („Нухелт“ АД), както и суровите и протеиновите барове („Смарт Органик“ АД и „Борн Уинър Глобал“ ЕООД), намират добър прием на пазари като Германия, Румъния, Полша и Великобритания. Сред примерите за силен ръст са оризовите блокчета (от кафяв ориз) с черен шоколад на „Нухелт“ АД, чийто оборот се е увеличил повече от 30 пъти през първото полугодие на 2026 г.

Оризовите чипсове и кексчета („Нухелт“ АД), както и суровите и протеиновите барове („Смарт Органик“ АД и „Борн Уинър Глобал“ ЕООД), намират добър прием на пазари като Германия, Румъния, Полша и Великобритания. Сред примерите за силен ръст са оризовите блокчета (от кафяв ориз) с черен шоколад на „Нухелт“ АД, чийто оборот се е увеличил повече от 30 пъти през първото полугодие на 2026 г. Специалитети и млечни продукти: Растящо търсене се отчита и при млечните специалитети и замразените десерти в премиум сегмента. Продуктите на „Ем Джей Дериз“ ЕООД – традиционният каймак и ориенталски тип сирена като лабне – се радват на успех съответно на 7 (сред които Австрия, Дания, Хърватия, Унгария и Румъния) и 8 пазара (включително Италия, Нидерландия, Ирландия и Испания). Наред с тях сладоледеното мочи на „Корте Дилетто“ ЕООД разширява международното си присъствие, като добавя три нови пазара – Гърция, Италия и Сърбия, с което продукцията му вече се изнася общо в 22 държави.

Чрез своята международна мрежа и партньорство с български производители Lidl продължава да създава възможности за растеж на родния бизнес и за достигане на качествените български продукти до все повече европейски потребители.