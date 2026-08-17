Президентът на Колумбия поиска от Тръмп отмяна на митата след опустошителното земетресение

Новият десен колумбийски президент Абелардо де ла Есприела поиска от САЩ да отменят митата, за да може страната по-лесно да се възстанови от мощното земетресение, което взе живота на 289 души. Молбата му бе отправена към неговия съюзник в лицето на републиканския президент Доналд Тръмп.

Де ла Еспериела пое властта по-рано този месец само броени дни преди страната да бъде ударена от земетръс с магнитут 7,4 по скалата на Рихтер. Той беше подкрепен силно от Тръмп на оспорваните президентски избори, които се проведоха на втори тур на 21 юни.

Колумбийският президент написа в "Екс", че е разговарял с Тръмп и му е благодарил за помощта, изпратена от САЩ в отговор на земетресението. Той добави, че го е помолил да обмисли временното спиране на високите мита, които засягат колумбийските продукти, за да се осигури облекчение на нашите бизнесмени, които са изправени пред много сложни времена поради последиците от земетресението.

Няма незабавен отговор на искането от администрацията на Тръмп . Според Държавния департамент САЩ са предложили общо 26,5 милиона долара помощ за пострадалите от земетресението, включително храна, подслон и медицински консумативи, пише БТА.