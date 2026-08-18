Август е времето от годината, в което прилежният ви график отстъпва място на лежерните пътешествия. Избирате любимия плаж или планирате планински преход с приятели. Каквито и да са плановете - добрият смартфон е неизменен спътник в тях.

От първото сутрешно кафе с гледка към морето до последния залез - телефонът е до вас през цялото време. Резервирате нощувките, навигирате маршрутите, снимате всичко, което си струва да се запомни. Затова до 31 август 2026 г. избрани модели смартфони могат да бъдат закупени от А1 с отстъпка до 150 евро с планове Unlimited.

За спонтанните решения в летния ден - HONOR 600 Lite

Ако забравяте за времето по време на почивката и спонтанно редувате разходка по крайбрежната алея, вечеря с приятели или леко отклонение от маршрута, което се превръща в любим спомен - имате нужда от телефон, който да пасва на авантюризма ви.

HONOR 600 Lite е изграден с цялостен корпус от алуминий и има петзвездна SGS Premium сертификация за устойчивост при падане и удари - включително от височина 1,8 метра, за да не разваляте настроението си заради счупен телефон. Защитата IP66 и AI тъч контролът, устойчив на проливен дъжд, позволяват прецизно управление на екрана при мокри условия.

А ако нямате контакт наблизо - батерията с капацитет 6520 mAh издържа до 48 часа, докато технологията 45W HONOR SuperCharge позволява бързо кабелно зареждане. Когато слънцето напича - 6,6-инчовият 1,5K AMOLED дисплей с 6500 нита пикова яркост и висока честота на опресняване позволява да виждате екрана без проблем. А за красивите гледки - основната 108 MP камера с 3x зуум улавя детайлите, когато поводът си заслужава, с AI Eraser и AI Outpainting например можете да редактирате кадъра директно на телефона преди споделяне.

За ваканциите, които си струва да заснемете - OPPO Find X9 Pro

Летните вечери са пълни с гледки, които искате да запазите завинаги - светлините по крайбрежната алея или вечеря в ресторант, препоръчан ви от някой местен. Именно тогава добрият обектив превръща обикновената снимка в красив спомен.

Разработената съвместно с Hasselblad система от камери на OPPO Find X9 Pro комбинира 50 MP основен сензор, 50 MP ултраширокоъгълна камера, 200 MP 3x телефотообектив и 120x Super Zoom - достатъчно, за да приближите музиканта на сцената от последния ред или да уловите залеза над хоризонта, без да мърдате от мястото си. 4K видео при 120 к/с с Dolby Vision и двойна стабилизация OIS + EIS запазват всеки динамичен момент плавен и реалистичен. NetworkBoost Chip S1 и 360° антенна архитектура поддържат стабилна връзка дори в подземни паркинги или при големи тълпи на мачове и концерти, а AI Mind Space запазва билети и планове за пътуване с едно натискане на Snap Key. Батерията с капацитет 7500 mAh, 80W кабелно и 50W безжично зареждане, както и тройната защита IP66, IP68 и IP69 носят още по-голямо спокойствие - независимо дали денят ви отвежда край морето или сред природата.

За тези, които обичат да разказват истории - Xiaomi 17T Pro

Всяко пътуване има своя история. Понякога тя се крие в широките панорами, друг път в малките детайли или в усмивките на хората, с които споделяте момента.

Xiaomi 17T Pro разполага с 6,83-инчов 1,5K дисплей и четворна TÜV сертификация за грижа за очите - адаптира яркостта и синята светлина според часа и средата, с обхват от 1 нит нощем до 3500 нита при пряка слънчева светлина и честота на опресняване от 144 Hz. Силициево-въглеродната батерия с капацитет 7000 mAh осигурява до 30 часа възпроизвеждане на видео, а 100W HyperCharge възстановява пълен заряд за по-малко от час. Освен това телефонът може да зарежда другите ви устройства с мощност до 22,5 W. Leica Live Moment улавя момента преди снимката, а системата от камери 50 MP +50 MP + 12 MP с 5-кратно оптично приближение и AI Ultra Zoom до 120 пъти е създадена за хора, които снимат с намерение. MediaTek Dimensity 9500 се грижи за производителността, а корпусът има IP68 защита от вода и прах, за да не се притеснявате от неочаквани метеорологични условия.

За хората, които искат телефонът да следи важните неща - Samsung Galaxy S26

Понякога най-хубавата ваканция е тази, по време на която не се налага да мислите за дреболии - телефонът организира деня, напомня за резервациите и ви оставя да се съсредоточите върху самото преживяване. Galaxy S26 тежи само 167 грама, разполага с 6,3-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей и е един от най-компактните на пазара. Now Brief следи навиците ви и изпраща навременни напомняния за резервации и важни моменти, а Now Nudge може да разпознае контекста на екрана ви и да ви насочи с полезни преки пътища. Super Steady с хоризонтално заключване поддържа кадрите равни, дори докато слизате по стръмен планински път. Photo Assist редактира снимките ви само с текстови команди, а Nightography и системата от 50 MP основна, 12 MP ултраширокоъгълна и 10 MP телефото камера с 3x оптично приближение се грижат вечерните кадри да запазят естествените си цветове и детайли.

Независимо дали ви предстои дълга почивка край морето, няколко дни в планината или спонтанен уикенд е важно да имате добър партньор в лицето на технологиите. Затова до 31 август 2026 г. в А1 избрани модели смартфони се предлагат с отстъпка до 150 евро с планове Unlimited.