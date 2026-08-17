Годишната инфлация в България се забавя до 4,5 на сто през юли

През юли 2026 г. месечната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,8 на сто, а годишната инфлация за юли 2026 г. спрямо юли 2025 г. е 4,5 на сто, съобщи Националният статистически институт. Така показателят се понижава за втори пореден месец, след като през май достигна ниво от 6,9 на на сто на годишна база, като това беше най-високото и равнище от август 2023 г.

Инфлацията от началото на годината (юли 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 3,7 на сто. Средногодишната инфлация за периода август 2025 - юли 2026 г. спрямо периода август 2024 - юли 2025 г. е 5,1 на сто.

Справка в НСИ сочи, че през юни месечната инфлация беше минус 0,9 на сто, а годишната – 5,4 на сто, за май съответно – нулева, и 6,9 на сто, за април – 1,8 на сто, и 6,8 на сто, за март – 0,9 на сто, и 4,1 на сто, за февруари – 0,4 на сто, и 3,3 на сто. Годината започна с месечната инфлация от 0,6 на сто и годишна – 3,5 на сто.

Месечна инфлация

Според индекса на потребителски цени през юли 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи: „Развлечения, спорт и култура" - с 11,6 на сто; „Услуги на ресторанти и хотели" - с 2,3 на сто; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива" - с 2 на сто; „Образователни услуги" - с 0,5 на сто; „Информация и комуникация" - с 0,2 на сто; „Здравеопазване" - с 0,2 на сто; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома" - с 0,1 на сто; „Алкохолни напитки, тютюневи изделия" - с 0,1 на сто.

По-ниски са цените на стоките и услугите в групите: „Облекло и обувки" - намаление с 2,9 на сто; „Застрахователни и финансови услуги" - с 1,8 на сто; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки" - с 1 на сто; „Транспорт" - с 0,7 на сто; „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги" - с 0,1 на сто.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (юли 2026 г. спрямо юли 2023 г.) е 12,7 на сто, а за последните пет години (юли 2026 г. спрямо юли 2021 г.) е 43,4 на сто.

Индекс на цените за малката кошница

През юли 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е -0,4 на сто, а годишното изменение за юли 2026 г. спрямо юли 2025 г. е 2 на сто.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 1,4 на сто; нехранителни стоки - намаление с 0,7 на сто; услуги - увеличение с 2,2 на сто.

Измерена по хармонизираната методология на ЕС (ХИПЦ), през юли 2026 г. месечната инфлация е 0.6 на сто, а годишната инфлация за юли 2026 г. спрямо юли 2025 г. е 4.4 на сто. Инфлацията от началото на годината (юли 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4.1 на сто.