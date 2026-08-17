Определяне на конкретен размер на минималната заплата предлага КТ „Подкрепа“

Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ предлага за 2027 г. да бъде определен конкретен размер на минималната работна заплата (МРЗ), който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за устойчив механизъм да продължат до постигане на съгласие и да постига целта за адекватна минимална работна заплата.

Това пише в становище до междуведомствената работна група за определяне на МРЗ, публикувано на сайта на синдиката. От КТ „Подкрепа“ допълват, че предложението им е с оглед краткия срок - до 21 август т.г. - за изготвяне на механизъма за изчисление на МРЗ. От синдиката пишат още, че към момента няма сближаване на позициите между страните в преговорния процес.

МРЗ следва да гарантира издръжката на живота на работниците и техните семейства, подчертават от синдиката. Оттам предлагат няколко варианта за размера на МРЗ за 2027 г с конкретни стойности.

Едно от предложенията е за определянето на МРЗ за 2027 г. на база статистически данни отпреди две години не отчита днешните и бъдещите икономически изменения и ощетява пряко работещите. На база официалните данни и предложената формула, МРЗ за 2027 г. при този вариант следва да е 750 евро, пипат от синдиката. При друго предложение се предлага формула, при която МРЗ за догодина ще бъде 692,50 евро.

КТ „Подкрепа“ потвърждава подкрепата си за четирите критерия за определяне на МРЗ, обсъдени при предходна среща между представителите на правителството, работодателските и синдикалните организации. Това са:

- покупателната способност на законоустановените минимални работни заплати, като се взема предвид издръжката на живота;

- общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

- темпът на растеж на работните заплати;

- дългосрочните равнища и развитието на националната производителност.

КТ „Подкрепа“ не е съгласна издръжката на живота да бъде заменена с разход на лице на домакинство, тъй като това не е показател, който измерва доходите от труд и е несъотносим към определянето на минималната работна заплата за лице, заето на пълен работен ден, се казва в позицията. От синдиката подчертават, че не са изразявали съгласие за предложения начин на измерване на адекватността на вече определената МРЗ – тя да се измерва като 50% от основната средна работна заплата в страната и адекватността да се измерва веднъж на четири години.

Цялата позиция на КТ "Подкрепа" е публикувана тук.

Преди дни правителството и социалните партньори договориха критериите за изчисляване на МРЗ.

Очаква се разговорите в Министерството на финансите да продължат днес.