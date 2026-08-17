Да внимаваме с цените за "Евровизия", зове туристическата камара в Бургас

Регионалната туристическа камара в Бургас призова хотелиери, ресторантьори, наематели и търговци да внимават с цените на предлаганито от тях услуги и стоки преди "Евровизия", на която черноморският град е домакин през май догодина.

"При международно събитие от подобен мащаб е напълно естествено повишеното търсене да доведе и до по-високи цени. Бизнесът трябва да използва тази възможност и да реализира максималния разумен приход, но цените трябва да останат пазарно обосновани и съобразени с качеството на предлагания продукт. Към момента голяма част от местата за настаняване все още не са обявили цените си за 2027 г. Затова отделни изключително високи оферти, които се появяват в платформите, не бива да се приемат като представителни за целия туристически сектор. Прекомерното и преждевременно увеличение на цените може да има обратен ефект – вместо да привлечем нови туристи към България, да създадем усещане за дестинация, която не предлага очакваното съотношение между цена и качество", са казва в становище на браншовиците.

Веднага след новината да домакинството на Бургас наематели обявиха космически цени за наем на апартаменти в Бургас, а хотелиери замразиха резервациите за 11-15 май догодина.

Според браншовиците преди да бъдат определени окончателните ценови нива е необходимо да има по-ясна картина за реалното търсене и наличния капацитет. Трябва да бъдат отчетени както нуждите на делегациите, медиите, екипите, партньорите и феновете на Евровизия, така и ангажиментите към традиционните туроператори и партньори, които години наред генерират туристопоток към региона, казват хотелиерите. Според хората от туристическия бранш особено внимание трябва да се обърне и на ранните резервации и риска от блокиране на значителен капацитет за последваща препродажба на значително по-високи цени.

"Успехът на Евровизия няма да зависи единствено от хотелската база. Необходим е активен диалог между туристическия бизнес, общините и държавните институции относно полетите, летищния капацитет, обществения транспорт и транспортната свързаност между Бургас и останалите туристически центрове в региона. Затова е необходимо малко търпение, докато се изяснят организацията на събитието, очакваните транспортни потоци и реалният капацитет на дестинацията. Едно международно събитие не трябва да доведе до изместване на традиционните ни туристи или до нарушаване на дългогодишни партньорства заради краткосрочна възможност за по-високи приходи.

"Най-голямата стойност на Евровизия не е една седмица с висока заетост. Това е възможност хора, които никога не са посещавали България, да открият Бургас, Черноморието и страната ни. Трябва да използваме международната видимост, за да покажем България като конкурентна европейска дестинация – с качествен туристически продукт на разумна цена, море, планини, минерални извори, културно-историческо наследство, гастрономия и възможности за туризъм през различните сезони.

Истинският успех на Евровизия 2027 няма да бъде измерен само чрез средната дневна цена, заетостта и приходите на хотелите по време на събитието. Ще бъде измерен и с това колко от хората, които открият България през тази седмица, ще пожелаят да се върнат отново през следващите години. Затова трябва да вземем максималното от възможността, която Евровизия ни дава, но в разумни граници – така че краткосрочният приход да не бъде за сметка на дългосрочната стойност на дестинацията. Целта ни трябва да бъде не просто пълни хотели за една седмица, а България да спечели нови туристи за години напред", е становището на регионалната туристическа камара. От организацията обявиха готовност за среща с всички ресорни институции и общините, за да обсъдят подготовката за "Евровизия".