Нови технологии, автоматизация и геоложки открития очертават бъдещето на едно от най-модерните минни предприятия в България

Рудник “Челопеч” съчетава столетна история на добива с постоянно технологично развитие. След 2004 г. минното предприятие в Челопеч активно обновява производствения си облик, модернизира се и работи все повече с грижа за безопасността, околната среда и хората.

В Челопеч обновяването се случва в движение - докато екипите поемат своята смяна, рудата се добива и преработва, а производството продължава всеки ден – сменят се технологии, внедряват се нови машини и автоматизация, изграждат се нови мощности. Всичко това с фокус върху здравето и безопасността на хората и местната общност, с грижа за природата и с мисъл за бъдещето.

Именно тази постоянна промяна е една от интересните истории на рудник “Челопеч” през последните две десетилетия. След придобиването на рудника от “ДПМ Челопеч” предприятието преминава през редица ключови инвестиции и технологични обновявания, които променят облика на производствения процес.

На 18 август, когато България отбелязва Деня на миньора, резултатът може да бъде видян не толкова в една конкретна машина или технология, колкото в начина, по който днес работи цялото предприятие.

Част от промените започват още под земята. Дронове съдействат за планиране на дейностите. Рудата се натрошава там, където се добива, и достига до повърхността по система от транспортни ленти с цел осигуряване на максимална грижа за хората и околната среда. Иззетите пространства се запълват, а управлението на производствените процеси позволява все по-прецизно планиране и проследяване на всяка отделна операция. Модернизацията постепенно променя цялата организация на работа - от добива на руда до преработката и крайния продукт концентрат.



Дигиталните технологии подпомагат решенията и управлението на производството.

На стотици метри под земята има надеждно 100% Wi-Fi покритие, което позволява информацията от всяка машина и различни производствени дейности да достига до СМАРТ системите за управление в реално време. Автоматизирани системи се използват за заснемане и събиране на точни данни от подземните галерии, включително от места, до които достъпът на хора е труден или рисков.

От сондирането и подготовката за взривяване до мониторинга на хвостохранилището и параметрите на околната среда данните се анализират в дигитални системи и платформи, осигуряващи точни решения и прецизност в процесите, наблюдавани и управлявани дистанционно от СМАРТ центъра на повърхността. Така дигитализацията не просто автоматизира отделни операции, а дава пълна картина на случващото се под земята и позволява по-бързи и информирани решения, с по-малко излагане на хора на рискова среда.

Другата промяна се вижда в нещо, което на пръв поглед няма общо с представата за миньорски труд - колко вода е необходима, за да работи един рудник. Днес в Челопеч за тон преработена руда се използва със 70% по-малко свежа вода в сравнение с 2004 г. Праховите емисии са намалени с близо 60 тона годишно. Технологични отпадни води не се заустват, а се пречистват и връщат обратно в производствения процес. Водата се отделя от флотационния отпадък чрез сгъстяване и филтър-преса, след което се използва повторно като технологична вода, което намалява и необходимостта от използване на свежа вода.

Това са конкретните измерения на една трансформация, при която ефективността вече означава не само как работи производството, но и какъв ресурс използва и какво въздействие оставя след себе си.

Развитието и технологичното обновяване на рудник “Челопеч” вървят паралелно с дългосрочния ангажимент на “ДПМ Металс” към развитието на местните общности и икономика.

От 2021 г. компанията подкрепя чрез специален фонд микро-, малкия и средния бизнес в Челопеч, Чавдар и Златица, като предоставя грантово финансиране за развитие на съществуващи и създаване на нови местни предприятия. Приоритет са проектите, които създават устойчиви работни места и разширяват икономическите възможности извън пряката зависимост от минната дейност. Програмата продължава и през 2026 г. с нови приеми за финансиране на местни предприемачи. Така инвестициите в бъдещето на рудника са съпътствани от последователна подкрепа за развитието на местния бизнес и за по-диверсифицирана икономика в района.

Промяната продължава и там, където рядко се вижда отвън - в постоянната поддръжка, обновяването на оборудването, планирането, геоложката информация и контрола на процесите. В един подземен рудник всяко ново решение трябва да работи в реална производствена среда и едновременно да отговаря на

най-важното условие - хората да могат да свършат работата си безопасно.

Затова на Деня на миньора технологиите са само част от историята. Зад тях стоят българските миньори, инженерите, геолозите, обогатителите, механиците, еколозите и всички останали специалисти, които познават земните недра и рудника не от чертежите, а от ежедневната работа. Натрупаният професионален опит е причината едно предприятие с дълга история да може непрекъснато да въвежда нови решения, без да прекъсва производството си.

И докато рудникът се обновява отвътре, геолозите-проучватели продължават да изследват какво има около него. През юни “ДПМ Металс” обяви откритие на нова златно-медна порфирна минерализация в зона „Бревене юг” в площ за търсене и проучване “Бревене”, която граничи с концесионната площ на рудник “Челопеч”. Този успех, базиран на големи инвестиции в търсене и проучване, знания на специалисти и комбиниране на технологични методи и международен опит, продължава да радва не само минната общност в страната, но и да носи славата и уникалността на челопешкото находище по света.

Тук обаче предстои дълъг път. Бревене е геоложко откритие, не нов рудник. Предстоят допълнителни сондажи, оценки и процедурите, предвидени в българското законодателство, преди да стане ясно какъв точно е реалният потенциал на откритието. За района на Челопеч засега то добавя още една посока към историята на предприятие, което продължава едновременно да работи, да се обновява и да се развива.

18 август, денят на успението на българския светец Иван Рилски, закрилник на миньорите, е добър повод професионалният празник да бъде погледнат не само като традиция. Поколения миньори са работили в Челопеч, но всяко следващо поколение влиза в различен рудник от този, който предишните поколения познават. Може би именно това е най-точният знак за едно съвременно минно предприятие - че никога не трябва да спира обновяването и развитието му.