ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мащабна ротация: Турция назначи нови посланици в д...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23403475 www.24chasa.bg

От проучването до рекултивацията: “Ада тепе” е пример за модерен рудник advertorial icon

1016
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Първият новоизграден рудник в България от четири десетилетия преминава през целия жизнен цикъл на съвременния минен проект

Денят на миньора – 18 август, тази година има различен смисъл за Крумовград. Рудник “Ада тепе” - първият новоизграден рудник на Балканите от над 40 години, приключи производствения етап от своя живот. Последният производствен взрив е в историята, преработена е и последната добита руда, а фокусът се премества към следващата голяма задача – рекултивацията и превръщането на терена в място за туризъм и нови социално-икономически ползи.

Какво оставя след себе си един рудник, след като добивът приключи?

Дейността в рудник “Ада тепе” официално започва през август 2019 г. след инвестиция от над 164 млн. долара. С началото на рудника един от важните въпроси е как присъствието на голям инвеститор ще се отрази на малка община като Крумовград. Осем години по-късно част от отговора е ясен, а ефектите могат да бъдат измерени.

В рудника са работили 310 души, предимно местни хора от района на Крумовград, а по данни на “ДПМ Металс” инвестицията е допринесла за създаването на над 1000 работни места в общината. В местната общност са инвестирани 27 млн. лева. Към държавата са платени 142 млн. лв. концесионни възнаграждения и още 180 млн. лв. други плащания. Половината от концесионните такси остават в общината. Зад тези числа стоят местни доставчици, нови бизнеси, доходи за семейства и икономическа активност далеч извън границите на рудника.

По-трудният въпрос винаги е бил какво ще се случи с Крумовград, когато животът на рудника приключи. Затова още през 2019 г. “ДПМ Крумовград” и общината създават сдружението “Фонд за подкрепа и насърчаване на микро-, малък и среден бизнес”. До края на 2025 г. чрез него са подкрепени 89 проекта с над 6,7 млн. лв. безвъзмездно грантово финансиране и са създадени 173 работни места. Зад статистиката са местни предприемачи и
семейни компании, които ще продължат развитието си независимо от рудника.

През годините на добив и преработка компанията инвестира в образование, инфраструктура, култура и опазване на природата.
Финансираните от “ДПМ Крумовград” археологически изследвания доказаха следи от златодобив на “Ада тепе” още през второто хилядолетие пр. Хр. и сложиха община Крумовград на картата с най-древния известен в Европа златодобивен рудник. Изложбата “Първото злато. Ада тепе - най-старият златен рудник в Европа” във Виена привлече над 100 000 посетители. През 2022 г. в Крумовград отвори и Музеят на златото, създаден съвместно от “ДПМ Крумовград”, общината и НАИМ-БАН.

Сега историята отново се връща към хълма “Ада тепе”, който е част от европейската екологична мрежа “Натура 2000”. Рекултивацията е част от проекта още от неговото начало, а грижата ще продължи с внимание към местните видове и спазване на високите изисквания към опазването и възстановяването на околната среда.

Интегрираното съоръжение за минни отпадъци е най-модерният начин за съхраняване на смляната и преработена скална маса, която заедно с част от материала от рудника не само има по-малък отпечатък върху околната среда, но и позволява големи участъци да бъдат възстановени още по време на експлоатацията.В края на 2025 г. вече са залесени и приети като рекултивирани близо 12 ха и засадени повече от 180 000 дървета от видовете бял бор и дъб. След края на производствената дейност рекултивацията се превръща в основен фокус за следващите години, като предстои земята постепенно да бъде върната към природата и ползвана за туризъм и отдих.

Най-важната част от историята на “Ада тепе” обаче са хората. Зад инвестициите и производствените резултати стоят български миньори, инженери, геолози, обогатители, механици, еколози и специалисти в десетки професии. С техния труд инвестиционният проект се превърна в работещо предприятие, а “ДПМ Крумовград” с уважение и грижа създаде поколение специалисти с опит в съвременното минно производство. Затова на този 18 август в Деня на миньора признанието е преди всичко за хората, извървели пътя на “Ада тепе” от изграждането до последните тонове добита руда и произведен концентрат.

С приключването на производството започна подготовката и за следващия етап в професионалния им път. Част от служителите имат възможност да продължат в “ДПМ Челопеч”, а за други се търси реализация в минната, металургичната, производствената и строителната индустрия. На 16 юли десет от най-големите компании представиха пред служителите на “ДПМ Крумовград” свободните си позиции и възможности. Повече от 150 от общо 269 служители вече са преминали или участват в обучения в 21 направления, а 19 са включени във финансирани от компанията магистърски програми. Така натрупалите знания и опит ще продължат своя път в Челопеч, в други предприятия на компанията или в нова професионална реализация.

Тъкмо това прави равносметката на този Ден на миньора по-различна. След добива остават местните бизнеси и работни места, инвестициите в общността, инфраструктурата, приходите за общината и държавата и съхранената хилядолетна история на златодобива.

Остава и професионалният опит на хората, които работиха тук. А на самия хълм започва последният голям етап - пълното възстановяване на терена и новите възможности.
Именно с него ще се затвори целият път на “Ада тепе” от изграждането на един съвременен рудник до връщането на терена към природата. А истинската мярка за успеха на този път ще бъде не само как е работил рудникът, но и какво е оставила след себе си за Крумовград компанията.

Екипът на рудника се снима за спомен след последния взрив
Екипът на рудника се снима за спомен след последния взрив

Екипът на рудника се снима за спомен след последния взрив
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Наука и технологии

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък