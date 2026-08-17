Гълъб Донев ще защитава държавния интерес в Пловдивския панаир

Съветници от ДБ се събират пред община Пловдив, макар тя да не е страна по този казус, засягащ акциите на Варна в международния изложбен център

Министърът на финансите Гълъб Донев изпрати заявление до Върховния касационен съд, в което потвърди всички процесуални действия, извършени от министъра на икономиката и индустрията, по делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер – носител на правата върху 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив" АД. Това съобщават от министерство на финансите на своя уебсайт.

Преди дни стана ясно, че процесуалният представител на държавата по делото за Пловдивския панаир не е министърът на икономиката, а този на финансите. Това гласи решението на Върховния касационен съд от 29 юли. Съдът даде едноседмичен срок на финансовия министър Гълъб Донев да потвърди всички процесуални следствия от 2023 г. досега, извършени от държавата, като срокът започна да тече от получаването на съдебното решение в министерството.

От съда обясниха, че ако Донев потвърди, делото продължава, ако не го направи, приключва по процесуални причини, без спорът да бъде решен по същество. Това би освободило пътя за прехвърлянето на варненските 29% в панаира към контролирано от бизнесмена Георги Гергов дружество, твърдят от "Демократична България".

Досега битката за Пловдивския панаир се водеше от Министерството на икономиката. Последно миналия август Петър Дилов от кабинета "Желязков" обжалва пред ВКС решението на Апелативния съд – София, което частично отмени това на Софийския градски съд (СГС). То обяви за нищожно прехвърлянето на акциите на община Варна на дружеството "Пълдин Туринвест" АД на Гергов.

Сагата с въпросните 29% тече вече 10 години. Те бяха прехвърлени на "Пълдин Туринвест" от бившия варненски кмет Иван Портних, като това щеше да направи Гергов притежател на 78 процента от акциите на панаира. Сега той притежава 50 плюс 1. А въпросните 29% преминаха в община Варна през 2016 г. в замяна на т.нар. дупка в центъра на морската столица, също притежавана от Георги Гергов.

През 2017 г. варненският общински съвет реши да върне тези акции на държавата, но по-късно стана ясно, че това решение не е изпълнено. През 2022 г. Гергов се опита да приложи същата схема и отново да придобие акциите, за което се води настоящият съдебен спор.

Когато икономически министър беше Богдан Богданов, министерството подаде жалба срещу тази схема, с която беше оспорено и правото на община Варна да притежава акции на панаира. Преди две години излезе първото решение на СГС, с което прехвърлянето им към "Пълдин Туринвест" беше обявено за незаконно, но беше отхвърлено искането предоставянето им на община Варна да се обяви за нищожно.

Това решение беше обжалвано и от министерството – във втората му част, и от "Пълдин туринвест" - в първата му част. Така се стигна до решението на Софийския апелативен съд от юли.

"Има добра новина от финансовото министерство", оповести преди час на фейсбук страницата си общинската съветничка от ДБ Веселина Александрова. Колегата й Владимир Славенски пък съобщи, че тази вечер се събират пред пловдивската община, за да защители интересите на града. "Пак ще бъдете 50 души и ще пречите на хората да минават", пишат под поста му. И допълват, че Община Пловдив не е страна в този казус, който касае акциите на Варна.