Самолети и хотели, дори къмпинги вдигат цени драстично през юли (Обзор)

Годишната инфлация се успокои до 4,5%, защото горивата и храните оказват по-слабо влияние
Много стоки и услуги, свързани с лятната почивка, тази година поскъпват драстично през юли за сметка на храните и горивата, които доскоро движеха инфлацията. Това показват окончателните данни за индекса на цените през юли, публикувани в понеделник от НСИ.
Например самолетните билети за международни полети само през юли в сравнение с юни са поскъпнали със 17,8%, пакетните туристически услуги - с 18,4%, дори настаняването в къмпинги и общежития е поскъпнало само за месец с 19,5%.
Има и стоки, свързани изцяло с развлеченията и свободното време,
които също поскъпват много, например компютърните конзоли за PC игри - с 14,2%.
Традиционно за разгара на лятото храните вече не оказват голямо влияние върху инфлация, дори като цяло цените им са се понижили с 1% за един месец. Освен това на фона на високите си цени дизелът и бензинът през юли също бележат леко понижение.
Всичко това допринася годишната инфлация, която през май стигна 6,9%, а през юни намаля до 5,4%, през юли да се успокои до 4,5%.
Въпреки това България е втората след Литва държава в еврозоната с най-висока годишна инфлация за седмия месец на годината и все още да
надвишава силно средната за еврозоната,
която е 2,9%, показват данните на Евростат.
Поскъпването на хотелското настаняване по принцип е характерно за юли и в момента това обяснява защо на фона на по-малкото на брой нощувки приходите на хотелите от тях не само не намаляват, а дори се увиличават в сравнение с миналата година. Наскоро стана ясно, че вместо да свалят цените традиционно чак през септември, тази година много хотелиери изтеглиха тези промоции още през август.
В крайна сметка слабият сезон и спадът на чужди туристи,
изглежда, вече са преодолени,
защото през уикенда туристическият министър Илин Димитров каза във Варна, че според предварителните данни броят на чуждите туристи у нас през юли вече се изравнил с данните за същия месец на миналата година.
Лекият спад на годишната инфлация най-вероятно е типично летен феномен, защото последните прогнози на
икономисти и институции са доста предпазливи
Например финансовото министерство и ОИСР предвиждат средногодишният ръст на цените у нас за тази година да остане в рамките на 4,3%, Европейската комисия сочи 4,2%, а най-песимистична е прогнозата на БНБ - последната е за 5% средногодишна инфлация за 2026-а и дори 5,9% за края на годината, тъй като ситуацията с цените на горивата продължава да е неизяснена.